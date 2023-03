Kielce, Polen, 11. März 2023 (ots/PRNewswire) -SOFAR, der weltweit führende Anbieter von PV- und ESS-Lösungen, stellt auf der ENEX die neuesten Innovationen in allen Segmenten der erneuerbaren Energien vor, von Wohngebäuden über Handel und Industrie (C&I) bis hin zu Energieversorgungsunternehmen, um seinen Einfluss auf dem polnischen Solarmarkt weiter auszubauen.Seit seinem Markteintritt in Polen im Jahr 2014 ist SOFAR einer der beliebtesten Hersteller von Wechselrichtern und bei den lokalen Kunden bekannt. Aufgrund seiner hervorragenden Produktleistung wurde SOFAR von EuPD als Top-Marke für PV-Wechselrichter in Polen ausgezeichnet. Um eine bessere Erfahrung zu bieten, hat SOFAR eine lokale Zweigstelle mit qualifizierten Mitarbeitern eingerichtet, die für einen reibungslosen Service sorgen.Anfang dieses Jahres gab SOFAR seine neue Markenkonzeption bekannt. Im Einklang mit seinem vollständig aufgewerteten Markenimage brachte SOFAR den neuen 100-125KTL-G4 für C&I-Anwendungen auf Polens größte RE-Messe. Der Wechselrichter bietet branchenweit führenden Ultrahochstrom, eine einfache Installation und intelligenten Schutz und ist in der Lage, niedrigere Stromgestehungskosten (LCOE) und höhere Erträge zu erzielen, während er gleichzeitig einfach zu installieren und sicher zu betreiben ist.Hybrid-Wechselrichter und Energiespeicher werden unterdessen immer beliebter bei den polnischen Kunden. SOFAR verzeichnet ein zunehmendes Interesse an Lösungen, die auf ein intelligentes Management der erzeugten Energie abzielen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage erweitert SOFAR seine Speicherlösungen um das Batteriespeichersystem BTS E5~E20-DS5 und die Hybrid-Wechselrichter der Serie HYD 5K~20KTL-3PH.Das BTS E5~E20-DS5 verfügt über ein stapelbares Design, das eine mühelose Installation und Konfiguration ermöglicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) für Privathaushalte zeichnet es sich durch eine flexiblere Erweiterung aus, da es die gemischte Nutzung von alten und neuen Batterien ermöglicht. Jede Batterieeinheit verfügt über eine eingebaute PCU, die Energieverluste reduzieren und mehr nutzbare Energie liefern kann. Passend zum BESS bringt SOFAR auch Hybrid-Wechselrichter der Serie HYD 5K~20KTL-3PH auf den Markt, die verschiedene Betriebsarten unterstützen."Der polnische Markt ist einer unserer wichtigsten Märkte in Europa, für den in naher Zukunft ein anhaltendes Wachstum zu erwarten ist. Basierend auf einem umfassenden lokalen Service und überzeugenden Vertriebskanälen ist SOFAR entschlossen, den sauberen Übergang des Landes zu einer Netto-Null-Zukunft durch hochwertige Produkte und starke Partnerschaften zu unterstützen", erklärte Lisa Li, Landesgeschäftsführerin für Polen bei SOFAR.Informationen zu SOFARSOFAR ist ein weltweit führender Anbieter von Solar-PV- und Energiespeicherlösungen und hat es sich zum Ziel gesetzt, mit einem umfassenden Portfolio, das PV-Wechselrichter von 1 kW bis 255 kW, Hybrid-Wechselrichter von 3 kW bis 20 kW, Batteriespeichersysteme, zentrale Energiespeicher und intelligente Energiemanagementlösungen für Anwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Energieversorgungsbereich umfasst, der Marktführer für digitale Energielösungen zu werden. Seit 2021 gehört SOFAR zu den TOP 5 der weltweiten Anbieter von Hybrid-Wechselrichtern und hat ein globales F&E-Netzwerk mit drei F&E-Zentren und zwei Produktionsstätten aufgebaut. Im Jahr 2022 erreichte SOFAR eine jährliche Produktionskapazität von 10 GW für PV- und Speicher-Wechselrichter und 1 GWh für Batterien. Bis Ende 2022 hat SOFAR mehr als 18 GW Wechselrichter in mehr als 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ausgeliefert.Weitere Informationen zu SOFAR finden Sie unter: https://www.sofarsolar.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030436/222.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sofar-erweitert-beitrag-zu-polens-netto-null-zukunft-mit-neuestem-produktportfolio-auf-der-enex-2023-301769555.htmlPressekontakt:Lousie Zhu,+86-13151560183,zhujialin@sofarsolar.comOriginal-Content von: SOFAR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167672/5461067