New York, 11. März 2023 (ots/PRNewswire) -Huion, ein führender Entwickler und Hersteller von digitalen Zeichengeräten, feiert sein 12-jähriges Bestehen auf allen Plattformen, einschließlich sozialer Netzwerke und der offiziellen Community.Huion wurde 2011 gegründet und hat sich in den letzten zehn Jahren von einem Startup zu einem Branchenführer entwickelt. Auf die Frage, was das Geheimnis seines Erfolgs sei, nennt Huion die Innovation. Huion hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die besten Produkte und modernste Technologie zu bieten. Infolgedessen entwickelte es sich schnell zu einer globalen Marke mit einem gutem Ruf. Inzwischen hat sich Huion in der Branche als Vergleichsmaßstab etabliert und wird von Gemeinschaften und Kreativen wegen seines hohen Preis-Leistungs-Verhältnisses häufig empfohlen.Huion hält an der Strategie "Technologie + Innovation" festIn den letzten Jahren hat Huion seine Strategie "Technologie + Innovation" verfolgt und seine Produktpalette vom Einsteiger- bis zum High-End-Workflow erweitert, um ein breites Spektrum an Kreativen und Profis anzusprechen.Zwischen 2022 und 2023 hat Huion das branchenweit größte Stifttablett eingeführt, das Inspiroy Giano, das erste Stifttablett mit zwei Drehreglern, das Inspiroy Dial 2, das erste smarte digitale Notebook, das Huion Note, die intuitiven Tablets der Inspiroy-2-Serie und die neuen Stiftcomputer Kamvas Studio 16 und 24, die viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.In Sachen technische Errungenschaften hat Huion den neusten PenTech 3.0+ eingeführt, um Künstlern ein natürlicheres Schreibgefühl zu ermöglichen. Die PenTech 3.0+ Technologie wird erstmals beim PW550 und PW550S eingesetzt. Mit der linearen Druckempfindlichkeit reagieren die neuen Stifte geschmeidig und sorgen so für ein noch besseres Benutzererlebnis.In dieser Zeit gewann Huion zudem zahlreiche Designpreise, wie den GOLDEN PIN DESIGN AWARD 2022 und den Red Dot Design Award 2022. Für Huion ist das zweifellos eine Form der Anerkennung und Ermutigung, die das Unternehmen zu größeren Leistungen anspornt.Huions Perspektiven für die nahe ZukunftHuion hat es sich zur Aufgabe gemacht, immer mehr Menschen auf der ganzen Welt Lösungen für digitale Tinte zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihre Ideen und Werte mit grenzenloser Fantasie und Kreativität zum Ausdruck bringen können, unabhängig von ihrem Hintergrund und Status. Heute gibt es Huion-Nutzer auf der ganzen Welt, darunter Europa, Südostasien, Nordamerika und Australien.Wir haben die Kraft der Innovation erlebt und glauben immer noch, dass sie der Schlüssel zum Fortbestand eines Unternehmens ist. In absehbarer Zukunft wird Huion weiterhin innovativ sein und eine Vorreiterrolle in der Branche spielen.