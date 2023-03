DJ Wuermeling verlässt Bundesbank - neue Geschäftsverteilung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der im Vorstand der Deutschen Bundesbank für die Bankenaufsicht zuständige Joachim Wuermeling wird die Bundesbank einige Monate vor dem offiziellen Ende seiner Amtszeit verlassen. Wie die Bundesbank mitteilte, nimmt Wuermeling 2024 eine neue Tätigkeit auf und gibt den Bereich Banken und Finanzaufsicht bereits zum 1. April an Bundesbankvizepräsidentin Claudia Buch ab. Für den Rest des Jahres übernimmt Wuermeling von Buch den Zentralbereich Daten und Statistik.

Buch wird zugleich die Mitgliedschaften Joachim Wuermelings in der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) und im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht übernehmen. Bundesbankpräsident Joachim Nagel wird künftig für den neu geschaffen Zentralbereich Strategie und Innovation zuständig sein. Die Zuständigkeiten der übrigen Vorstandsmitglieder bleiben unverändert. "Joachim Wuermeling hat in den vergangenen Jahren an entscheidender Stelle die Bankenaufsicht in Deutschland und auf europäischer Ebene geprägt. Dafür danke ich ihm ganz herzlich", erklärte Nagel.

Wuermeling wird ab 2024 als Professor an der European School of Management and Technolgy (ESMT) arbeiten, wie die ESMT mitteilte. "Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrung im Bereich der Digitalisierung von Geld und Finanzen künftig in Forschung und Lehre an der ESMT einzusetzen", heißt es in einer Stellungnahme Wuermelings auf der ESMT-Website.

March 11, 2023 12:51 ET (17:51 GMT)

