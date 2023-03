ESG-Spezialist jetzt handelbar: Grüne Rendite fürs Depot! Weltweit fortschrittlichster Händler für Emissionsgutschriften neu an der Börse!

Anzeige / Werbung

PARTY-STIMMUNG: Markt für Emissionsgutschriften wird bis 2050 gewaltig wachsen - dafür sorgt schon die Politik. Wer hier also frühzeitig in Top-Firmen investiert, dürfte bald saniert sein. Wir haben die richtige Aktie.

Liebe Leserinnen und Leser,

weil sich der Klimawandel in den letzten Jahren dramatisch verschärft hat, haben wir einen Wettlauf um saubere Energie und die Reduzierung von Treibhausgasen erlebt.

Quelle: Rohstoffradar

Schwere Waldbrände, Dürren, Überschwemmungen und Stürme sind immer sichtbarer und gefährlicher geworden. Deshalb haben Regierungen auf der ganzen Welt aggressiv politische Maßnahmen zur Emissionsreduzierung durchgesetzt und versucht, den eingeschlagenen Kurs zu ändern:

Die Regierung Biden hat angekündigt, dass die USA ihre Emissionen bis 2030 um mehr als 50 % unter das Niveau von 2005 senken wollen.

Die Europäische Union verabschiedet Gesetze zur Senkung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % bis 2030 - mit dem Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen.

Und China hat erklärt, dass das Land bis 2060 klimaneutral sein will - ein dramatischer Schritt für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Zum Schutz des weltweiten Klimas: Pariser Klimaabkommen

Regierungen und Wissenschaftler sind der Ansicht, dass wir den Anstieg der Erdtemperatur in diesem Jahrhundert auf höchstens 1,5 Grad Celsius begrenzen müssen, um unseren Planeten zu retten.

Über 100 Länder haben sich dem Pariser Abkommen angeschlossen und sich unglaublich ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Alle Länder versprechen eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 40 % und 45 % bis 2030. Das ist nur noch sieben Jahre entfernt!

Es gibt keine Länder , die in der Lage sein werden, ihre Emissionen in 7 Jahren, um diesen Betrag zu reduzieren - sie werden alle Emissionszertifikate kaufen müssen.

Die Schließung dieser Lücke von 23 Gigatonnen wird eines der profitabelsten Geschäfte der nächsten 30 Jahre sein. NIEMAND - kein Unternehmen, keine Regierung - ist in der Lage, aus eigener Kraft auch nur annähernd auf Netto-Null zu kommen. JEDER muss Emissionszertifikate kaufen.

Emissionsgutschriften - Was sie sind und wie sie in einer Netto-Null-Welt entscheidend sind!

Da sich die Welt immer schneller auf eine Netto-Null-Zukunft zubewegt, sind für die Erreichung dieses Ziels einige spezielle Instrumente erforderlich.

Und hier kommen die Emissionsgutschriften ins Spiel.

Einfach ausgedrückt, sind Kohlenstoffgutschriften eine Art Zertifikat, das für eine Tonne CO2 (oder die entsprechende Menge eines anderen Treibhausgases) steht.

Diese Emissionsgutschriften werden entweder durch Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder erneuerbare Energien (naturbasierte Lösungen) erzeugt.

Künftig werden 80 % der Gutschriften aus technologiebasierten Projekten stammen.

Für jede Tonne CO2-äquivalentes Treibhausgas, die ein Projekt vermeidet, reduziert oder aus der Atmosphäre entfernt, wird ein Emissionsgutschein/Emissionszertifikat erzeugt.

Während naturbasierte Lösungen bis zu 20 % der bis 2050 erforderlichen Verringerung der Kohlenstoffemissionen bewirken können, sind für die restlichen 80 % technologiebasierte Lösungen erforderlich.

Unfassbare Nachfrage nach Emissionszertifikaten!

Die Nachfrage nach Emissionsgutschriften wird in Kürze ABSOLUT PARABOLISCH ansteigen, da Unternehmen und Regierungen versuchen, die strengen CO2-Emissionsziele bis 2030 zu erreichen - bis dahin sind es nur noch sieben Jahre!

2020 betrug die Nachfrage nach Emissionsgutschriften etwa 100 Millionen Tonnen. Die globale Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass der Markt bis 2030 1,7 Milliarden Tonnen Emissionsgutschriften benötigen wird, also 17-mal mehr als heute. Bis 2050 sieht McKinsey den Markt bei 10 Milliarden Tonnen, also 100-mal höher.

Das große Problem ist das Angebot. Es werden bei weitem nicht genug Emissionsgutschriften geschaffen, um diesen Tsunami an Nachfrage zu decken.

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Unternehmen, das Emissionsgutschriften in diesem Umfang erstellen, überprüfen und verkaufen könnte. Diese Angebotslücke von 23 Gigatonnen könnte GIGATONNEN AN CASHFLOW bedeuten!

Wir haben ein Unternehmen für Sie gefunden, welches sich genau auf diesen Markt spezialisiert hat und glücklicherweise auch bereits an der Börse für Anleger handelbar ist. Jetzt haben Sie einen echten Wissens-Vorsprung, den Sie in bares Geld umsetzen können…

Neuvorstellung: DevvStream ( WKN: A3D5X8 )

DevvStream bietet aktuell wohl das transparenteste, gefragteste und lukrativste Geschäft auf dem globalen Markt für Emissionsgutschriften!

DevvStream Holdings (WKN A3D5X8) ist ein technologiebasiertes ESG-Unternehmen, das die Entwicklung und Monetarisierung von Emissionsgutschriften vorantreibt.

Das Unternehmen und seine Partner unterhält beste Beziehungen zu Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt, um ihre Nachhaltigkeitsziele durch die Umsetzung von grünen Technologieprojekten zu erreichen, die erneuerbare Energie erzeugen, die Energieeffizienz verbessern, Emissionen eliminieren oder reduzieren und Kohlenstoff direkt aus der Luft binden - und dabei Kohlenstoffgutschriften erzeugen.

Auf diese Weise kann DevvStream Holdings (WKN A3D5X8) seinen Kunden nicht verwässerndes Kapital direkt zur Verfügung stellen und sie gleichzeitig mit praxiserprobten, technologiebasierten Lösungen ausstatten, mit denen sie ihre Klimabilanz schnell und einfach verbessern können.

Um gängige Probleme wie Greenwashing und Doppelzählungen zu vermeiden, werden alle durch die Projekte geschaffenen Umweltgutschriften über eine proprietäre, auf Blockchain basierende ESG-Softwareplattform verwaltet, die explizit entwickelt wurde, um Transparenz und Überprüfbarkeit zu gewährleisten, wobei die Daten vollständig nachweisbar sind, was den Wert der Anlagen deutlich erhöht.

Das überzeugende Businessmodell beruht auf 2 Säulen

Quelle: DevvStream

Säule A: Direktinvestitionen zur Kohlenstoffeinsparung

DevvStream Holdings (WKN A3D5X8) stellt Vorab-Kapital für Nachhaltigkeitsprojekte im Tausch gegen Emissionsrechte zur Verfügung. Somit verwendet das Unternehmen dasselbe bewährte Geschäftsmodell wie viele der weltweit größten Streaming- und Royalty-Unternehmen.

DevvStream behält 90 - 100% der Emissionsgutschriften, die durch das Projekt generiert werden

Durchschnittliche Investitionssumme von 500.000 - 2,5 Mio. $ pro Projekt

Angestrebte Amortisationszeit von 2 Jahren für jedes Projekt, mit einem Strom von 10+ Jahren

Angestrebte Projekte, die IRRs von 40 - 60% erzielen

Säule B: Ausschließliches Kohlenstoffmanagement; keine Direktinvestition

DevvStream behält 25 - 50% der generierten Emissionsgutschriften, ohne dass DevvStream Investitionen tätigen muss. ( Weniger CAPEX, mehr Ertrag )

Ausgaben nur für die Kosten des Projektdesigns und der Zertifizierung

Zielprojekte, die IRRs von 80 - 100% erzielen

Durch diese Rechte generiert und verwaltet die Firma Emissionsgutschriften, indem man die technologisch fortschrittlichste, auf Blockchain basierende Plattform und die weltweit größte Börse für Umweltgutschriften nutzt.

DevvStream Holdings (WKN A3D5X8) investiert in grüne Projekte, die erneuerbare Energie erzeugen, die Energieeffizienz verbessern, Emissionen eliminieren oder reduzieren oder Kohlenstoff direkt aus der Luft binden.

Durch diese Investitionen erhält das grüne Streaming-Unternehmen Kohlenstoffgutschriften für 10 bis 30 Jahre und ist damit in der Lage, vom erwarteten Anstieg der Nachfrage nach Kompensationen maximal zu profitieren.

DevvStream ist ein führendes Carbon-Streaming-Unternehmen, das sich auf technologiebasierte Lösungen konzentriert, um eine sauberere Welt zu schaffen.

Quelle: DevvStream

DevvStream finanziert Projekte, bei denen die Skalierbarkeit der Emissionsgutschriften von der Technologie abhängt.

Dinge wie die Finanzierung der Umrüstung von LED-Glühbirnen, die Schließung stillgelegter Ölquellen, die Verteilung von Solarenergie oder sogar die Umwandlung von Kunststoffabfällen in Energie. Das mag jetzt nicht viel erscheinen - aber diese technologiebasierten Projekte bieten enorme IRRs (eine wichtige Kennzahl zur Messung der Rentabilität einer Investition im Laufe der Zeit).

Einige liegen zwischen 80 und 100 %. . .

Ein Beispiel:

Die DevvStream Holdings (WKN A3D5X8) hat ein Projekt in Subsahara-Afrika unter Vertrag, bei dem alte ineffiziente 100-W-Glühbirnen durch neue und verbesserte 7-W-LED-Glühbirnen ersetzt werden.

Die Umstellung auf diese neuen und effizienteren Glühbirnen führt zu einer Energieeinsparung von 93 %:

Ein Container mit 100.000 LED-Glühbirnen kostet nur 900.000 US-Dollar, und die DESG strebt eine Projektlaufzeit von 10 Jahren an...

Somit könnte jeder Container allein der DESG potenziell 30.000 Emissionsgutschriften pro Jahr einbringen.

Das sind 300.000 Emissionsgutschriften über 10 Jahre für einen einzigen Container.

Das entspricht einem IRR von 60-90% für dieses aktuelle Projekt (laut Prognosen).

Und man ist bereits mit sechs anderen Ländern im Gespräch für dieses LED-Umrüstungsprojekt.

Wir erwarten eine starke Performance schon in den kommenden Wochen!

+++ Sichern Sie sich das aktuell noch günstige Kursniveau +++

Quelle: Yahoo Finance_vom 10.03.2023

Erst seit wenigen Wochen an der Börse überzeugt die Aktie auch bereits mit guter Performance! Trotz schwieriger Marktgegebenheiten konnte DevvStream Holdings (WKN A3D5X8) seit dem Tief erheblich zulegen! Die normale Anfangs-Volatilität, welche ein Börsengang üblicherweise mit sich bringt, dürfte nun überwunden sein! Das zeigt auch der Kursverlauf! Die Firma zieht nun konstant neue Investoren an.

Denn wer das Business-Model einmal verstanden hat erkennt schnell, dass die Firma eine wahre Gelddruck-Maschine werden kann. Was dann mit der Aktie passiert, müssen wir Ihnen nicht sagen!

Lukrative Projekt-Pipeline prall gefüllt

Neben diesem Projekt hat der Carbon Credit CREATOR noch viele weitere Projekte in seiner diversifizierten und lukrativen Pipeline:

3 große Projekte sind bereits unter Vertrag, die bereits in 2023 Emissionsgutschriften liefern werden,

weitere 9 Projekte in der LOI-Phase (Letter of Intent - ein Dokument, das eine Vereinbarung umreißt, bevor der Vertrag abgeschlossen wird), und

über 25 aktive Möglichkeiten, an denen sie derzeit arbeiten.

Alles in allem verfügt DevvStream derzeit über eine Pipeline von über 125 Projekten in der ganzen Welt, die insgesamt 30 Millionen Emissionsgutschriften pro Jahr umfassen.

All dies würde jährliche Einnahmen in Höhe von 450 Millionen Dollar bedeuten.

Quelle: DevvStream

DevvStream ist der erste Carbon Credit CREATOR, von dem Sie wahrscheinlich jemals gehört haben. Das Unternehmen ist einzigartig.

Es werden nicht annähernd genug Emissionsgutschriften geschaffen, um die Nachfrage zu decken. Regierungen und Unternehmen sind gezwungen, Emissionsgutschriften zu kaufen, aber die geringe Menge, die derzeit erzeugt wird - fast alle auf natürlicher Basis - ist von geringer Qualität.

Die Welt hat einen großen Bedarf an qualitativ hochwertigeren (gemessenen/überprüften) Emissionsgutschriften. DevvStream ist die Lösung für dieses Problem . DevvStream erstellt nicht nur Emissionsgutschriften, sondern verkauft sie auch und finanziert damit die Bemühungen seiner Kunden um Kohlenstoffneutralität.

Unternehmen wie Franco-Nevada haben sich mit Hilfe des Streaming-Modells zu milliardenschweren Giganten entwickelt. Wir sprechen in diesen Fällen von mehr als 10-fachen Renditen.

DevvStream ist die "Right Now"-Lösung für ein unmittelbares globales Problem - die Bereitstellung einer ausreichenden Menge hochwertiger Emissionsgutschriften für einen Markt, der verzweifelt und hungrig danach ist.

Einzigartiges Ökosystem von DevvStream:





Quelle: DevvStream

Was DevvStream jedoch von seinen Konkurrenten abhebt, sind seine Partnerschaften und das Ökosystem, das sie sowohl auf dem freiwilligen Markt als auch auf dem Markt für die Einhaltung von Vorschriften spielen.

Partnerschaft mit Devvio (Muttergesellschaft und Mehrheitseigentümer von DevvStream):

Tom Anderson, Gründer und CEO von Devvio, fungiert als Vorstandsvorsitzender von DevvStream

Das Hauptgeschäft von Devvio basiert auf seiner proprietären Blockchain-basierten ESG-Plattform.

Als B2B-Dienstleistung bietet Devvio seinen Firmenkunden einen Rahmen für die Verwaltung von Unternehmen auf globaler Ebene.

Sie bietet ein vollständig transparentes, aufsichtsrechtlich konformes Transaktionsmanagement, Vermögensverfolgung und -pflege, Aufzeichnungen, Automatisierung und ESG-Berichterstattung.

Es wurde mit intelligenten Verträgen über die eigene Blockchain entwickelt ... zu einem Bruchteil der Transaktionskosten anderer Blockchains (d. h. 1/1.000.000stel der Energiekosten von Ethereum).

Darüber hinaus ist die Plattform von Devvio hoch skalierbar und kann über 8 Millionen Transaktionen pro Sekunde ermöglichen.

Da Devvio der Mehrheitseigentümer von DevvStream ist, ist DevvStream in der Lage, seine Infrastruktur optimal zu nutzen.

Partnerschaft mit Xpansiv (weltweit führende Markt für den Handel mit Emissionsgutschriften):

DevvStream hat nicht nur Zugang zu allen Firmenkunden von Devvio, sondern kann auch seine Emissionsgutschriften auf dem CBL-Markt von Xpansiv anbieten.

Xpansiv ist der größte Marktplatz für freiwillige Emissionsgutschriften (90% aller freiwilligen Transaktionen)

Will Stewart, Executive Chairman von Xpansiv, fungiert gleichzeitig als Direktor von DevvStream

Unternehmen mit großen Netto-Null-Verpflichtungen wie Chevron, Shell, Walmart und Goldman Sachs nutzen alle die Handelsplattform von Xpansiv.

Partnerschaft mit United Cities North America :

Zweig der Vereinten Nationen, der sich für den Aufbau nachhaltiger Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt einsetzt

Der Leiter von United Cities North America, Jason Lohe, ist Mitglied des Beirats von DevvStream

United Cities wird dazu dienen, DevvStream mit qualitativ hochwertigen nachhaltigen Projekten zu versorgen, damit diese ihr Streaming-Portfolio aufbauen können

Partnerschaft mit Global Green (Nachhaltigkeits-NGO)

Unterzeichnung einer Absichtserklärung im Dezember 2022

Stärkt die Verbindung von DevvStream zu den Vereinten Nationen

Projektinitiierung und Monetarisierung

Zugang zu Unternehmenskäufern und Investoren

Zugang zu Gemeinden auf Stadt- und Bundesstaatsebene in den USA

Starke Partner für eine ertragsstarke Zukunft!

Quelle: DevvStream

Mit all diesen Elementen zielt der Plan von DevvStream darauf ab, das führende Streaming-Unternehmen für Emissionsgutschriften zu werden.

DevvStream wird den Weg für einen globalen Standard für den Kohlenstoffmarkt ebnen - einen, der auf der Blockchain basiert.

Die Vereinten Nationen suchen nach einem globalen Standard für die Registrierung von Emissionsgutschriften und DevvStream hat die perfekte technische Lösung!

Solide Kapitalbasis mit enger Aktienstruktur ein weiterer Erfolgsfaktor!

Durch seine IPO-Finanzierung konnten bereits 10 Millionen CAD in die Kassen gespült werden.

Weitere 20-30 Millionen CAD Finanzierung geplant, um weitere Streaming-Projekte abschließen zu können.

Management und Insider halten insgesamt 63 % der ausstehenden Aktien.

77 % der Aktien des Unternehmens unterliegen einer dreijährigen Sperrfrist.

Mit anderen Worten: Fast vier Fünftel der Aktien des Unternehmens können in den nächsten drei Jahren nicht einmal verkauft werden.

Das sollte Ihnen zeigen, wie sehr sich das Führungsteam von DevvStream für den Erfolg des Unternehmens einsetzt - sie sind langfristig orientiert.

DevvStream Holdings (WKN A3D5X8) verfügt über ein starkes Geschäftsmodell, das in die Fußstapfen vieler erfolgreicher Edelmetall-Lizenz- und Streaming-Unternehmen aus der Anfangszeit tritt.

Mit einem soliden Führungsteam, gesunden Finanzen, starken strategischen Partnerschaften und einem erfolgreichen Geschäftsmodell sind für DevvStream alle Möglichkeiten offen.

Die Highlights zu DevvStream im Überblick:

DevvStream bietet das transparenteste, gefragteste und lukrativste Geschäft auf dem globalen Markt für Emissionsgutschriften!

Führendes Carbon-Streaming-Unternehmen, das sich auf technologiebasierte Lösungen konzentriert

First-Mover-Vorteil: Alles aus einer Hand!

Lukrative Projekt-Pipeline prall gefüllt für die Zukunft

Dreifacher Vorteil durchs Zugangs zu Devvios Firmenkunden, Xpansivs weltweit führender CBL-Börse und United Cities' nachhaltiger Projektentwicklung

Ein erfahrenes Managementteam mit insgesamt über 110 Jahren Erfahrung in der Kohlenstoff- und Technologiebranche und einzigartigen Beziehungen

Drei angemeldete Patente für das Kohlenstoffstreaming,

eine große und diversifizierte Projektpipeline mit einem Wert von über 500 Millionen US-Dollar, die Emissionsgutschriften für mehrere Jahrzehnte liefert, und

ein bewährtes Modell, das sich auf Projekte mit einem internen Zinsfuß von 40-60 %, kurzen Amortisationszeiten (2 Jahre) und Kohlenstoffgutschriften für mehr als 10 Jahre konzentriert.

DevvStream ist das einzige Unternehmen, das sowohl eine Blockchain-Plattform für Emissionsgutschriften als auch Streaming anbietet

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild machen: LINK

Verpassen Sie nicht diese lukrative FIRST-MOVER-CHANCE mit Vervielfachungspotential und seien Sie von Anfang an dabei! Kaufen Sie, bevor die Masse auf diese Perle Aufmerksam wird!

Name: DevvStream Holdings Inc. WKN: A3D5X8 ISIN: CA25189R1001 Börsenkürzel Deutschland: DSTRF Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,55 € (Frankfurt)

DevvStream Holdings Inc. handelt in Deutschland am Börsenplatz Frankfurt. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Rohstoffradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer / Risikohinweisen

Die Firma Financial Research & Publication Ltd. ist u.a. Betreiber der Webseite:

Rohstoffradar.de im Folgenden "Webseiten" genannt.

Die Inhalte der "Webseiten", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte und Beiträgen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten oder vorgestellten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Alle Informationen, die auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstiger Veröffentlichungen enthalten sind, stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Anlagen oder für andere Transaktionen dar. Es sind auch keine Empfehlungen im Rahmen einer Anlageberatung.

Veröffentlichte Publikationen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Webseiteninhalte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen Financial Research & Publication Ltd. bzw. den Autoren, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. Financial Research & Publication Ltd. vor. Insbesondere übernimmt Financial Research & Publication Ltd. keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihren enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen und Markteinschätzungen, die Financial Research & Publication Ltd. auf ihren "Webseiten" veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd. ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd. oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd. können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem WERBE-ARTIKEL besprochene Unternehmen DevvStream Holdings Inc. (WKN: A3D5X8) wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser / Redakteur / Auftraggeber / Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses WERBE-ARTIKELS im besprochene Unternehmen DevvStream Holdings Inc. (WKN: A3D5X8) Aktien, Optionen oder Warrants der Firma und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd.

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@rohstoffradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA14116K4046,CA06975E1079,CA25189R1001