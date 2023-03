Heibei Baoding, China, 11. März 2023 (ots/PRNewswire) -Am 10. März veranstaltete GWM in seinem chinesischen Technologiezentrum den INTELLIGENT NEV DAY.An der Veranstaltung nahmen Tausende von maßgeblichen Medienvertretern teil, um die Entwicklungsrichtung und die Spitzentechnologie-Trends der neuen Energiefahrzeugindustrie zu diskutieren. Die GWM führte gleichzeitig eine Online-Live-Übertragung durch, die zahlreiche Nutzer anzog.Während der Veranstaltung stellte GWM-Präsident Mu Feng die neue Markenerklärung des Unternehmens vor: "GWM Intelligent New Energy - mehr Effizienz, mehr Reichweite und mehr Sicherheit." Er erklärte: "Die GWM hat schon immer eine intelligente Strategie für neue Energien verfolgt. In Zukunft wird GWM seine Kerntechnologie einsetzen, um fortschrittlichere, intelligente neue Energieprodukte anzubieten, um die Nachfrage der weltweiten Nutzer nach einem saubereren und sichereren Mobilitätsleben zu erfüllen."GWM hat sein neues Konzept für Energie und Intelligenz kontinuierlich vertieft und verfügt über eine komplette industrielle Fahrzeugkette, die Hybridarchitektur, Energiebatterien, Wasserstoffenergie, elektrische Antriebstechnologie, intelligente Kabine, intelligentes Fahren und intelligentes Fahrwerk umfasst.Für die hybride Architektur hat GWM eine parallele Entwicklungsstrategie für mehrere Architekturen entwickelt, die ständig optimiert wird und eine starke technische Unterstützung für die Elektrifizierungsumstellung bietet. Auf dieser Veranstaltung stellte GWM auch eine verbesserte neue Hybridtechnologie vor - Hi4.Die Hi4-Technologie ist ein neues Hybridsystem, das Hybrid-, Intelligenz- und Allradantrieb miteinander verbindet. Es kann ein Gleichgewicht zwischen hoher Effizienz und hoher Leistung in allen Szenarien erreichen.GWM plant, das erste Modell mit dieser Hybridtechnologie im April dieses Jahres auf den Markt zu bringen. Bis 2024 wird die gesamte GWM-Produktlinie für neue Energien mit elektrischem Allradantrieb ausgestattet sein und den Nutzern ein leistungsfähigeres und umweltfreundlicheres Fahrerlebnis bieten.GWM hat bereits eine Reihe neuer Energieprodukte weltweit eingeführt, darunter den HAVAL H6 HEV/PHEV, den HAVAL JOLION HEV, den GWM TANK300 HEV, den WEY Coffee 01 und den GWM ORA. Die führende intelligente Kraft der neuen Energie hat bei Medien und Nutzern Anerkennung gefunden.GWM wird seine strategische Transformation in Richtung neue Energie und intelligente Technologie weiter vertiefen und neue Energie und intelligente Technologie in weitere Fahrzeugmodelle einbringen. Ziel des Unternehmens ist es, eine diversifiziertere Produktstruktur für neue Energien zu schaffen, die den Nutzern weltweit eine größere Auswahl an hochwertigen Produkten bietet.Informationen zu GWM:Angesichts des Trends zum personalisierten Konsum der Nutzer besteht GWM auf dem nutzerzentrierten Konzept und verfolgt die Entwicklungsstrategie "Basierend auf Kategorieinnovation und Markenaufbau durch Schaffung neuer Kategorien" und hat fünf große Marken geschaffen: HAVAL, WEY, ORA, GWM TANK und GWM Pickup.Um einen Beitrag zur Erreichung des Carbon Peak und des Ziels der Kohlenstoffneutralität zu leisten, hat GWM den Aufbau einer zukunftsorientierten industriellen Ökologie zur obersten Priorität erklärt. Von der batterieelektrischen Technologie bis zur Hybridtechnologie, von der Perowskit- bis zur Wasserstoffenergie ist GWM eines der Unternehmen mit der breitesten Aufstellung in Chinas Industriekette für neue Energien.Auch in Zukunft werden Premiumisierung, Globalisierung, Intelligenz und neue Energien die wichtigsten Triebkräfte für das kontinuierliche Wachstum der GWM-Geschäftsentwicklung sein.GWM Group (https://www.gwm-global.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030972/GWM_Hybrid_TEch.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gwm-bringt-neue-hybridtechnologie-auf-den-markt-um-die-umstellung-auf-elektrifizierung-zu-beschleunigen-301769598.htmlPressekontakt:Li Pupu,Tel.: 13466544432,E-Mail: lipupu@dsconsultingOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5461104