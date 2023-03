Neuss (ots) -Der Stürmer von Red Bull München wird zudem als bester Stürmer ausgezeichnet / Weitere Auszeichnungen gehen an Henrik Haukeland, Nicholas Bailen und an Bennet Roßmy / Trainer des Jahres wird Mark French / PENNY ehrt mit "Unsung Hero-Award" das SchiedsrichterwesenYasin Ehliz von Red Bull München ist Spieler des Jahres der PENNY DEL-Saison 2022/23. Der Stürmer wurde damit für seine herausragenden Leistungen in der aktuellen Spielzeit geehrt. Wie in jedem Jahr stimmten die sportlich Verantwortlichen der PENNY DEL Clubs (Trainer/Manager und Kapitäne), Experten von Medienpartner MagentaSport, die Redaktion der EishockeyNews sowie eine PENNY DEL-Expertenjury über die besten Spieler ab.Die Besten der aktuellen Saison wurden im Rahmen der DEL Award Show vor insgesamt 200 geladenen Gästen im Lindner Congress Hotel in Düsseldorf ausgezeichnet. Unter den Gästen waren auch die Eishockey-Legenden Erich Kühnhackl sowie Josef "Jupp" Kompalla."Ich habe mich unfassbar gefreut, als ich meinen Namen gehört habe und fühle mich wirklich geehrt. Diese Awards sind eine Auszeichnung für unser gesamtes Team, insbesondere für meine Sturmpartner Austin Ortega und Ben Smith. Ohne sie wäre das niemals möglich gewesen", sagt Ehliz.In den weiteren Kategorien der Spieler setzten sich Torhüter Henrik Haukeland (Düsseldorfer EG) sowie Verteidiger Nicholas Bailen (Kölner Haie) durch. "Junior des Jahres" wurde Eisbären Berlins Bennt Roßmy. Die Kategorie wird stets von Medienpartner MagentaSport präsentiert.Als Trainer des Jahres freute sich Mark French (ERC Ingolstadt) über die Auszeichnung. "Es macht mich stolz und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich fühle mich sehr wohl in Ingolstadt. Das Team hat ganz toll mitgezogen und wir haben eine sehr starke Hauptrunde gespielt. Die kommenden Partien im Viertelfinale gegen die Düsseldorfer EG werden uns sicher schon sehr viel abverlangen", so French.Namensgeber und Hauptsponsor PENNY vergibt derweil auch in dieser Spielzeit den "Unsung Hero-Award". Manuela Gröger-Schneider vom Deutschen Eishockey Bund (DEB) nahm stellvertretend für das gesamte Schiedsrichterwesen den Preis entgegen. Nachwuchstrainerin des Jahres wurde Daniela Wiedemann vom Augsburger EV.Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL, gratulierte allen Gewinnern: "Es ist jedes Jahr eines der Highlights, wenn wir die Besten der Saison ehren. Besonders freut es mich, dass wir die Ehrungen wieder persönlich vornehmen konnten. Die Leistungen der Gewinner waren herausragend und sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir eine sportlich hochinteressante Hauptrunde gesehen haben. Jetzt geht der volle Blick auf die mit Spannung erwarteten Playoffs."Fotos der DEL Award Show finden Sie hier. Die Fotos dürfen von allen Medien rechtefrei genutzt werden:del-awards.city-press.comKennwort:PENNY-DEL-AWARDSPressekontakt:Kontakt PENNY DELTel.: 0049 2131 153 58-19Mobil: 0049 152 090 673 53Mail: k.krueger@penny-del.orgOriginal-Content von: PENNY DEL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169128/5461110