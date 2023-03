Der Handel am Freitag glich einem Paukenschlag, und das leider so überhaupt nicht in guter Hinsicht. Nachdem Zinssorgen zuletzt wieder an Gewicht gewonnen hatten, sorgte die Silicon Valley Bank jenseits des Atlantiks für ein wahres Beben im Finanzsektor. Jenes war auch hierzulande zu spüren und so ziemlich alle Bankenaktien bekamen ihr Fett weg.Bereits zur Wochenmitte schockte SVB Financial (US78486Q1013) die Anleger mit der Ankündigung, eine Notfall-Kapitalerhöhung durchführen zu müssen. Nun kam es noch dicker, denn eben diese Maßnahme ...

