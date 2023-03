Aus den USA dringen heftige Nachrichten an die Finanzplätze in Zürich und Frankfurt. Nach dem Platzen der Kryptobörse FTX ging einige Wochen später die kryptofreundliche Silvergate Bank in Konkurs. Nun wurde die Silicon Valley Bank unter die Aufsicht eines kalifornischen Insolvenzverwalters gestellt. Mitbewerber im Finanzbereich reagieren unterschiedlich auf die News. Mehrere amerikanische Finanzdienstleister verloren zweistellig, andere blieben weitgehend stabil. Auch in Europa bewegen sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...