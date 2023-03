Durch dieses CoE wird LTTS seine Dienstleistungen und Lösungen für die Automobilindustrie einsetzen, um die digitale Transformation für globale OEMs voranzutreiben

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein führendes, weltweit tätiges Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen, kündigte heute ein neues Kompetenzzentrum (Centre of Excellence, CoE) in Mysore (Karnataka, Indien) an, das die Möglichkeiten der Cloud mit Amazon Web Services (AWS) nutzt. Mit dem CoE wird LTTS sein Angebot an Spitzentechnologien auf die Zukunft der Mobilität abstimmen und die Markteinführungszeit für Endkunden verkürzen können. Durch den Einsatz der AWS-Infrastruktur wird LTTS die Möglichkeit bieten, AWS zur Unterstützung des Automobilbereichs zu nutzen.

LTTS hat mit seiner umfassenden technischen Expertise im Bereich elektrischer, autonomer und vernetzter Fahrzeuge (Electric, Autonomous and Connected Vehicles, EACV) OEMs bei der Entwicklung von Fahrzeugen und Flugzeugen der nächsten Generation unterstützt, die auf Sicherheit und Schutz fokussierte Lösungen entwickelt haben. Das neue CoE wird die interdisziplinären Kompetenzen von LTTS in den Bereichen Embedded Engineering, Mechanik und Digitaltechnik nutzen.

LTTS hat aktiv mit weltweit führenden Technologieanbietern wie AWS zusammengearbeitet, um Endkunden digitale Engineering-Lösungen in der Cloud zur Verfügung zu stellen. AnnotAIConnected Cars und SafeXsind einige der Lösungen von LTTS, die im AWS Marketplace bereitgestellt werden, um F&E-Innovationen in der Cloud zu optimieren und führende Technologielösungen für Unternehmen zu entwickeln.

Die branchenweit führenden Mobilitätslösungen von LTTS unterstützen OEMs bei der Entwicklung innovativer Fahrzeuge der nächsten Generation, die die Standards für Verkehrssicherheit, Gefahrenabwehr und Emissionsvorschriften erfüllen und übertreffen. Die AnnotAI-, Connected Cars- und SafeX-Lösungen von LTTS wurden bereits bei führenden globalen Automobilherstellern und Tier-1-Kunden eingesetzt und sie konnten dabei helfen, die Zeit bis zur Markteinführung erheblich zu verkürzen. Beim CoE werden AWS Software-defined Vehicle und AWS IoT FleetWise neben den digitalen Angeboten von LTTS eingesetzt, um die Fahrzeugdaten zu sammeln und nahezu in Echtzeit in die Cloud zu übertragen.

AnnotAI: Für die Entwicklung und das Testen einer selbstfahrenden künstlichen Intelligenz (KI) werden große Datenmengen sowie weitere Engineering- und Datenbeschriftungsdienste benötigt. Die intelligente Datenkommentierungsplattform von LTTS AnnotAI ermöglicht eine intelligente Kennzeichnung von Medieninhalten wie Text, Bild, Video und LiDAR und unterstützt so die weltweit tätigen Fahrzeughersteller bei ihrem Streben nach Level 5 der Autonomie (vollständige Automatisierung des Fahrens oder Wegfall der dynamischen Fahraufgabe).

Connected Car: Die Connected Car-Technologien von LTTS bieten Kunden aus der Automobilindustrie hochmoderne Fahrerassistenzsysteme, Cloud-Dienste und Konnektivitätsmodule, die sie bei der Entwicklung von V2X-Plattformen unterstützen, während gleichzeitig sichere Gateways implementiert und bösartige Angriffe verhindert werden.

SafeX: Die Automobilindustrie steht vor besonderen Herausforderungen in Bezug auf die Entwicklung moderner Software. SafeX DevOps und CI/CD-Automatisierung ermöglichen es Automobilherstellern, ihre Releases bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit zu beschleunigen und das Risiko von fehlgeschlagenen oder zurückgerufenen Software-Releases zu reduzieren.

Die von LTTS entwickelte Suite von Spitzentechnologien hat sich für Kunden weltweit bewährt.

Ein Sprecher der BMW Groupsagte: "Die AnnotAI-Plattform von LTTS, die hochmoderne Funktionen zur Annotation von Bild-, Video- und LiDAR-Daten auf AWS bereitstellt, bietet einen zuverlässigen und integrierten Validierungsrahmen für die BMW Group und unterstützt den weltweit führenden Hersteller von Luxusfahrzeugen bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Fahrzeuge für die Zukunft."

Amit Chadha, CEO und Managing Director von L&T Technology Services, sagte: "Electric, Autonomous and Connected Vehicle (EACV) ist das erste unserer sechs großen Projekte, mit denen wir internationalen Automobilherstellern helfen, ihre technologische Entwicklung hin zu einer autonomen und nachhaltigen Zukunft zu beschleunigen, die auf höchsten Sicherheitsanforderungen aufgebaut ist. Durch die Zusammenarbeit mit AWS kann LTTS globale Unternehmen der Automobilindustrie dabei unterstützen, das volle Potenzial ihrer leistungsstarken und skalierbaren Technologien auf Basis einer agilen AWS-Cloud-Infrastruktur auszuschöpfen.

Puneet Chandok, President of Commercial Business, AWS Indien Südasien (Amazon Web Services India Pvt. Ltd.) sagte: "Die digitale Transformation in der Automobilindustrie schreitet immer schneller voran und profitiert in vielen Fällen von den innovativen Lösungen unserer AWS-Partner. Die Digital-Engineering-Angebote von LTTS werden unsere gemeinsamen Kunden dabei unterstützen, die Vorteile des Wechsels in die Cloud zu nutzen, wie zum Beispiel eine kürzere Markteinführungszeit, einen gesteigerten wirtschaftlichen Nutzen und ein beschleunigtes Tempo bei digitalen Innovationen. Durch die Eröffnung des neuen Kompetenzzentrums in Indien wird LTTS seinen Kunden und Erstausrüstern (Original Equipment Manufacturers, OEM) ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen und Lösungen zur Verfügung stellen, die sie bei ihrer digitalen Transformation unterstützen

Akshat Vaid, Partner bei Everest Group sagte: "Innovationen im Bereich Mobilität basieren seit einigen Jahren auf Software und Technologien. Hybrid- und Elektrofahrzeuge, autonomes Fahren, vernetzte Erlebnisse und geteilte Mobilität sind nach wie vor die wichtigsten Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung. Cloud und Edge Computing spielen in dieser neuen Ära der Automobiltechnik natürlich eine zentrale Rolle. Kooperationen zwischen führenden Cloud-Anbietern und Ingenieursdienstleistern werden den OEMs dabei helfen, die bestmöglichen Entwicklungsergebnisse zu erzielen und dabei neue Möglichkeiten für ihre Endverbraucher zu schaffen

Über L&T Technology Services Ltd

