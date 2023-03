* Bullishe Divergenz für Gold* Die US-Goldnachfrage wird bald steigen* Sicherheit und große Chancen

Liebe Leser,



in Asien ist die Goldnachfrage groß. Interessanterweise sind die dortigen Käufe nicht auf den Privatsektor beschränkt. In einigen asiatischen Ländern wie China und Singapur stocken die Zentralbanken ihre Goldreserven auf. Und dafür gibt es einen guten Grund: Das Einfrieren russischer Devisenreserven.



Diese historisch einmalige Sanktion ist von weitreichender Bedeutung. Sie hat - völlig zu Recht - zu einem Vertrauensverlust in das Dollar-basierte Weltwährungssystem geführt. Ein Zurück wird es nach dieser unmissverständlichen Lektion nicht geben.

Den vollständigen Artikel lesen ...