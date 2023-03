Das Kafalah-Programm kündigte offiziell eine Partnerschaft mit einer vielfältigen Reihe in Saudi-Arabien ansässiger Unternehmen an und sagte bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar an Finanzgarantien für die aufstrebende Gemeinschaft von Startups und kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) des Königreichs zu.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230311005041/de/

Biban 23 is focused on fostering tangible opportunities for global entrepreneurs and investors (Photo: AETOSWire)

Die Meldung erfolgte am zweiten Tag der Biban 2023, wo das Kafalah-Programm das führende Kreditrisiko-Garantieprogramm des Königreichs und eines der umfangreichsten derartigen Programme in der Region vollumfänglich mit den Zielen von Vision 2030 im Einklang stand.

Die im Rahmen des Programms gegebene Zusage für 1,5 Milliarden USD wurde in Verbindung mit der Unterzeichnung mehrerer Vereinbarungen angekündigt, bei denen die Entwicklung des saudi-arabischen KMU-Umfeldes im Mittelpunkt steht.

Dazu gehört eine Partnerschaft der Allgemeinen Behörde des Königreichs Saudi-Arabien für kleine und mittelständische Unternehmen (Monsha'at) mit zwei der weltweit führenden Wegbereiter regionalen Unternehmertums.

Im Einklang mit dem Ziel der wirtschaftlichen Diversifizierung des Königreichs hat Monsha'at eine Absichtserklärung (MoU) mit der KMU-Entwicklungsbehörde von Oman unterzeichnet. Gemäß der Vereinbarung sollen Monsha'at und die KMU-Entwicklungsbehörde zusammenarbeiten, um das KMU-Ökosystem in Saudi-Arabien und Oman zu verbessern und Handel und Unternehmertum zwischen den beiden Ländern zu fördern.

Monsha'at unterzeichnete außerdem eine Absichtserklärung mit der Visa International Service Association (VISA). Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die beiden Parteien zusammenarbeiten, um die gemeinsame Kooperation zu fördern und die "She's Next"-Initiative von VISA zu unterstützen: ein Programm zur Befähigung von Frauen, das eingerichtet wurde, um Unternehmerinnen zur Ausdehnung ihrer Geschäftstätigkeit zu befähigen. Die Initiative unterstützt saudi-arabische Geschäftsfrauen dabei, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig erfolgreich zu sein.

Diese Partnerschaften im Wert von über 1,5 Milliarden USD kommen zu den weitreichenden Vereinbarungen hinzu, die auf der Biban 2023 geschlossen wurden. Auf dieser Veranstaltung, die vom 9. bis 13. März 2023 stattfindet, kommen Unternehmer, KMU-Besitzer, Investoren und Politikmacher aus der ganzen Welt zusammen.

Saud Alsabhan, Vice Governor von Monsha'at für Unternehmertum, sagte dazu: "Zu einer Zeit, wo Innovation wichtiger ist denn je, um anhaltende globale Herausforderungen zu bewältigen, die Zukunft zu sichern und ein bedeutenderes, wohlhabenderes Saudi-Arabien zu schaffen, bietet die Biban einigen der weltweit führenden Vordenker der Geschäftswelt weiterhin eine geeignete Plattform für Networking, Zusammenarbeit und Neuschaffung."

Er ergänzte: "In nur zwei Tagen haben wir Changemaker und Innovatoren zusammengebracht, um bedeutende Vereinbarungen abzuschließen, die das KMU-Umfeld des Königreichs fördern, die Wirtschaft des Landes stärken und unsere Zukunft sichern werden."

https://bibanglobal.sa/

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230311005041/de/

Contacts:

Jose Mendez

Account Director Weber Shandwick

E-Mail: mendezj@webershandwick.com