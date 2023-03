Karlsruhe (ots) -Nach der Beendigung der Geiselnahme in einer Apotheke in der Ettlinger Straße wendet sich Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup an die Einsatzkräfte:"Karlsruhe ist erleichtert, dass diese gefährliche Situation unblutig beendet wurde. Im Namen der Stadt danke ich der Einsatzleitung der Polizei, dem Sondereinsatzkommando und allen beteiligten Einsatzkräften von Rettungsdiensten und Feuerwehr für ihre enge Zusammenarbeit. Die Einsatzkräfte haben das Leben der Geiseln geschützt. Es macht mich tief betroffen, dass es in unserer Mitte solch eine Tat gab. Allen befreiten Geiseln wünsche ich, dass sie die schrecklichen Erlebnisse bald hinter sich lassen können."Pressekontakt:Tobias JüngertPressesprecherPresse- und InformationsamtStadt Karlsruhetobias.juengert@pia.karlsruhe.deTel.: 0721 133 1300Original-Content von: Stadt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52647/5461312