Die Ampeln sind für die Elektromobilität auf Grün gestellt: Das Aus des Verbrennungsmotors ist beschlossene Sache. Ab dem Jahr 2035 dürfen in der Europäischen Union keine Autos mit Verbrennermotor verkauft werden. In vielen anderen Ländern werden ähnliche Fristen erwartet. Zahlreiche Autobauer leiten nun die große Wende ein. Schon in den letzten Jahren hat sich der Markt rund um E-Autos rasant entwickelt, doch nun dürfte Mobilitätswende noch einmal an Fahrt gewinnen. Eine aktuelle Studie des Center of Automotive Management (CAM) legt nahe, dass im Jahr 2030 bereits Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein werden, die nur mit Batterie betrieben werden.

Für eine schnellere Wende müssen aber zunächst die Voraussetzungen erfüllt sein. Bei der E-Mobilität dreht sich dabei vieles um Lithium.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) will einen grünen Übergang zur E-Mobilität ermöglichen

Die Lithium-Ionen-Batterien scheinen bei der E-Mobilität derzeit beinahe alternativlos zu sein. Ohne Lithium geht daher kaum mehr etwas. Das Problem: Das Alkalimetall zählt schon jetzt zu den kritischen Rohstoffen - und die Nachfrage wird nun wohl rasant ansteigen. Abhilfe wollen Unternehmen wie CleanTech Lithium schaffen. Der Konzern mit Sitz auf der englischen Kanalinsel Jersey treibt derzeit 3 spannende Lithium-Projekte voran. CleanTech Lithium will schon bald kohlenstoffneutrales und nachhaltiges Lithium produzieren, welches einen grünen Übergang in die E-Mobilität möglich macht. Die Projekte befinden sich allesamt im Lithium-Dreieck in den südamerikanischen Anden. In Chile soll die Produktion Ende 2025, oder spätestens Anfang 2026, beginnen. Viele Voraussetzungen konnten bereits geschaffen werden. Das größte Projekt ist Laguna Verde mit einer Ressourceneinschätzung von 1,5 Millionen Tonnen LCE mit 206mg/L Li. CleanTech Lithium hat bereits den Weg an die Börse gefunden und kam an dieser mit viel Schwung ins neue Jahr. Einige Analysten sehen aber noch weiteres Potenzial. Analysten von Canaccord Genuity schätzen das Kursziel von CleanTech Lithium auf rund 3 Euro. Und das bei nur einem berücksichtigten Projekt.

Die Fahrpläne der E-Autobauer im Überblick

Einige Autobauer haben sich in den letzten Monaten und Jahren zum Ziel gesetzt, die Elektromobilität so schnell wie möglich voranzutreiben - und womöglich schon vor 2035 keine E-Autos mehr zu verkaufen. Die Energiewende scheint diese Denkweise zu stärken. Im Folgenden finden Sie die Fahrpläne einiger bedeutender E-Autobauer.

Volkswagen (ISIN: DE0007664039): VW hat noch kein konkretes Ausstiegsdatum genannt. Der Konzern nimmt das Verbrenner-Aus zwischen 2033 und 2035 ins Auge. 2030 soll der Anteil an E-Autos in Europa bereits bei 70% liegen. In den USA und China sind 50% angepeilt. Bis 2025 will VW für diese Ziele 35 Milliarden Euro investieren.

BMW (ISIN: DE0005190003): Bis 2030 will das Traditionsunternehmen den weltweiten Absatz zur Hälfte mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen erzielen. In 90% der Marktsegmente will BMW bis Ende 2023 zudem mindestens ein vollelektrisches Modell anbieten.

Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000): Im Jahr 2019 begann bei Mercedes-Benz die große Elektrooffensive. Ab 2030 will das Unternehmen keine neuen Modelle mit Verbrennungsmotor mehr auf den Markt bringen.

Ford (ISIN: US3453708600): Der US-Autobauer hängt in Sachen E-Mobilität noch etwas hinterher, will aber schnell nachziehen. Perspektivisch will sich Ford bis 2030 vom Verbrennungsmotor verabschieden. Zumindest in Europa.

Porsche (ISIN: DE000PAH0038): Bis 2025 sollen bei Porsche die Hälfte aller Fahrzeuge ein E- oder Hybrid-Modell darstellen. Der Anteil soll bis 2030 auf 80% ansteigen.

Die Finanzmärkte blicken gebannt auf die E-Mobilität

Die E-Mobilität kommt nach und nach ins Rollen, was viele Bereiche beeinflusst. Für Börsianer bringt die Entwicklung eine ganze Menge Spannung mit. Die Mobilitätswende wird wohl auch eine Vielzahl von Portfolios beeinflussen.

-

Quellen:

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/auto/ausstieg-verbrennungsmotor/

https://www.virta.global/de/blog/die-zukunft-der-elektromobilitat-die-prognosen-der-iea

https://www.enbw.com/blog/elektromobilitaet/trends/kommt-das-aus-fuer-verbrenner-die-plaene-der-autohersteller/#:~:text=Ab%202024%20kommen%20dann%20nach,2040%20schlie%C3%9Flich%20auf%20100%20Prozent.

https://ecomento.de/2022/12/28/11-millionen-elektroautos-auf-deutschen-strassen-im-jahr-2030-cam-prognose/#:~:text=Die%20Neuzulassungen%20von%20Elektroautos%20Plug,rund%2015%20Millionen%20Pkw%20summieren.

https://www.virta.global/de/aktuelle-trends-und-prognosen-fur-die-elektromobilitat-in-deutschland

https://www.marketscreener.com/quote/stock/BMW-AG-56358353/news/Goldman-raises-target-for-BMW-to-113-euros-Buy-42906624/

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder CleanTech Lithium informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "CleanTech Lithium".

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von CleanTech Lithium können auf der Seite: https://ctlithium.com/de/investors/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung CleanTech Lithium vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit CleanTech Lithium existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von CleanTech Lithium. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von CleanTech Lithium können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 12.03.2023 CleanTech Lithium: Die Mobilitätswende gewinnt an Fahrt - Volkswagen, CleanTech Lithium und BMW appeared first on Small- and MicroCap Equity.