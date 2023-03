DJ Bundesverkehrsminister Wissing als rheinland-pfälzischer FDP-Chef bestätigt

MAINZ (AFP)--Die FDP Rheinland-Pfalz hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing als Chef des Landesverbands bestätigt. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Mainz wählten ihn die Delegierten erneut zum Parteivorsitzenden, wie die FDP mitteilte. Der 52-Jährige ist seit 2011 FDP-Chef in Rheinland-Pfalz. Vor seinem Wechsel in die Bundespolitik 2021 war Wissing fünf Jahre lang rheinland-pfälzischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Der Jurist war zudem rund anderthalb Jahre lang Generalsekretär seiner Partei. In Rheinland-Pfalz regiert die FDP mit SPD und Grünen seit 2016 in einer Ampel-Koalition.

March 12, 2023 07:40 ET (11:40 GMT)