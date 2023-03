Dividenden Aktie: Osisko Gold Royalties das beste Royalty-Unternehmen der Welt?

Anzeige / Werbung

Nun, es ist mit Sicherheit ein besonderes Geschäftsmodell mit einem Tantiemen-Portfolio, das "auf Kurs" ist, um in den nächsten 3-5 Jahren das beste Wachstumsprofil innerhalb des Tantiemen Sektors zu liefern

Liebe Leserinnen und Leser,

Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) hat ein starkes Jahr 2022 mit drei aufeinanderfolgenden Rekordquartalen hinter sich. Das geht aus den im vergangenen Monat veröffentlichten Ergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 hervor.

Darüber hinaus konnte das Unternehmen im Jahr 2022 gute Geschäfte abschließen, die zu weiterem Wachstum in der Zukunft beitragen werden. Insgesamt befindet sich das Unternehmen in einer ausgezeichneten Verfassung, zahlt Dividenden, führt Aktienrückkäufe durch und verfügt über ein großes Portfolio an Royalties.

Interessierte Anleger sollten sich die Zeit nehmen und sich das Interview von Jochen Staiger von Commodity-TV Interview mit Präsidenten und CEO Sandeep Singh ansehen:

Drei Rekordquartale in Folge - weiteres Wachstum voraus

Wie Sie erfahren haben, meldete Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) Rekordeinnahmen in vierteljährlichen Goldäquivalentunzen [GEOs] (über 25.000 GEOs), Rekordeinnahmen in jährlichen GEOs (über 89.400 GEOs) und Rekordeinnahmen und Barmittel für das Geschäftsjahr 2022 Zufluss von 217,8 Millionen CAD ( 9 % Wachstum im Jahresvergleich ) und 175,1 Millionen CAD ( 15 % Wachstum im Jahresvergleich ).

Diese starken Ergebnisse wurden durch die Wiederaufnahme von Renard, eine höhere Produktion von Seabee, Island, Lamaque und Mantos Blancos sowie einen soliden Beitrag der Untertagemine Ermitano von First Majestic, die ihren Betrieb Santa Elena speist, vorangetrieben.

Untertagemine Ermitano von First Majestic

Bemerkenswerterweise wurden diese Rekordergebnisse trotz fehlender Unterstützung durch die Metallpreise und eines schwierigen Jahres bei Eagle und einer langsamer als geplanten Steigerung der Durchsatzraten auf 7,3 Millionen Tonnen pro Jahr bei Mantos Blancos erzielt!

Während die Betriebsergebnisse mit einer beeindruckenden Bar Marge von 93 % solide waren, können sich die Anleger wohl auch in diesem Jahr auf neue Rekorde freuen, basierend auf der Prognose von 95.000 bis 100.000 GEOs (6 % Wachstum).

Bei den Lizenzgebühren/Streaming sind die wirklichen Neuigkeiten jedoch nicht so sehr die Jahresergebnisse oder die diesjährige Prognose, sondern die langfristigen Aussichten und Entwicklungen, die in Echtzeit bei den Vermögenswerten der Partner im gesamten Lizenzgebühren-/Streaming-Portfolio auftreten.

In dieser Hinsicht hatten die Partner von Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) ein unglaubliches Jahr in Bezug auf Explorationserfolg und Ressourcenwachstum, und Osisko und seine Aktionäre wird von diesen Entwicklungen für die kommenden Jahre (und in einigen Fällen Jahrzehnte) profitieren.

Das bedeutendste Asset ist die produzierende Canadian Malartic Mine und die bald produzierende Odyssey Underground Mine

Odyssey Underground Mine Quelle: Osisko Gold Royalties

Ein erwähnenswerter Fall ist der Erfolg von Canadian Malartic Partnerschaft beim Auftreffen auf eine Mineralisierung mehr als 1,5 Kilometer östlich der aktuellen Ressource East Gouldie in der Untergrundmine Odyssey, die in diesem Quartal mit der Produktion beginnen und die gesamte Ressourcenbasis erweitern wird.

Bei East Gouldie wurde ein erheblicher Teil der abgeleiteten Ressourcen in die M&I-Kategorie mit höherem Vertrauen verschoben, wobei zum Jahresende 5,3 Millionen angezeigte Ressourcen mit einem Durchschnittsgehalt von 3,29 Gramm pro Tonne Gold vorhanden waren (das Dreifache des aktuellen Höchstgehalts bei Canadian Malartic).

Dies schließt insbesondere ~9,2 Millionen Unzen an abgeleiteten Ressourcen bei East Malartic, East Gouldie und Odyssey ein, aber wir haben immer noch keine Ressourcen gesehen, die bei der östlichen Erweiterung von East Gouldie, Titan, noch der potenziellen westlichen Erweiterung von East Gouldie in Richtung gemeldet wurden Daher scheint es für diese Ressourcenbasis ein erhebliches Aufwärtspotenzial zu geben, mit dem Potenzial, dass diese letztendlich auf über 20,0 Millionen Unzen Gold in allen Kategorien (Reserven, M&I und abgeleitete Ressourcen) anwachsen wird.

Wie erwähnt ist die produzierende Canadian Malartic das bedeutendste Asset (5,0 % NSR) und die bald produzierende Odyssey Underground Mine mit einer NSR von 5,0 % in der am besten ausgestatteten Zone.

Es gibt jedoch noch einige andere wichtige Vermögenswerte von Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4):

Akasaba West (2,5 % NSR)

Canadian Malartic, ohne Odyssey (5,0 % NSR)

Hammondriff (2,0 % NSR)

Holloway McDermott (15 % NPI)

Kirkland Lake Camp, einschließlich Amalgamated Kirkland (2,0 % NSR)

Odyssee im Untergrund (3,0 -5,0 % NSR)

Oberer Biber (2,0 % NSR)

Teck Hughes (1,0 % NSR)

Einer der wichtigsten Vermögenswerte ist Kirkland Lake Camp von Agnico Eagle Mines, dem drittgrößten Goldproduzenten weltweit.

Angesichts der Tatsache, dass Agnico einer der angesehensten Miner mit branchenführenden Margen, einer glänzenden Erfolgsbilanz beim Ersatz von Reserven und einem überwiegend Tier-1-Rechtsprofil ist, wird es einem schwer fallen, einen besseren Weg zu finden, um die beste Hebelwirkung auf den steigenden Goldpreis zu finden.

Sie sehen: Abgesehen von Odyssey Underground , dem Elefanten im Lizenzgebühren-Portfolio ,hat von Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) mehrere andere sprichwörtliche heiße Eisen im Feuer, die zu einer zukünftigen zuzurechnenden Produktion beitragen werden.

Einige davon umfassen fortgeschrittene Projekte wie Windfall (Quebec), Hermosa (Arizona) und Alpala (Ecuador), wobei diese drei zusammen das Potenzial haben, weit über 15.000 GEOs pro Jahr beizutragen.

Andere heiße Eisen, in einem relativ frühen Stadium, sind Marimaca (Chile), West Kenia (Tansania), Kandiole (Mali), Gold Rock (Nevada), Oracle Ridge (Arizona), La Fortuna (Mexiko), WKP (Neuseeland) und Marban ( Québec). Diese acht Eisen könnten zukünftig für weitere 15.000 GEOs pro Jahr in Frage kommen.

Ein weiterer sehr interessanter Vermögenswert ist das Corvette-Lithium-Projekt von Patriot Battery Metals!

Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) hält eine 2,0 % NSR auf dem Corvette-Grundstück Patriot Battery Metals in Quebec, wobei das Unternehmen im vergangenen Jahr Blockbuster-Ergebnisse meldete. Zu den wichtigsten Abschnitten gehören 159,7 Meter mit 1,65 % Lithiumoxid (Li2O) und 131,2 Meter mit 1,96 % Li2O, der Anfang dieses Jahres durchschnitten wurden, was nicht nur hochgradige, sondern auch sehr mächtige Abschnitte sind, was dies zu einer besonderen Entdeckung macht.

Konzessionsgebiet Corvette & Lithium-Pegmatit-Aufschlüsse (Technischer Bericht von Corvette)

Patriot Battery Metals stellte im Dezember fest, dass es bei Testarbeiten zur dichten Medientrennung (DMS) eine Ausbeute von 79 % erzielt hatte, mit dem Potenzial für eine einfache DMS-Verarbeitungsanlage ohne die Notwendigkeit einer Flotation. Laut dem jüngsten technischen Bericht von Patriot Battery Metals unterliegen alle 111 Claims auf den Claim-Blöcken FCI East und West bei Corvette einer NSR von 2,0 %, die von Osisko Gold Royalties ohne Rückkaufbestimmungen gehalten wird (plus einer gleitenden NSR von 1,5 % bis 3,5 %). auf Edelmetalle).

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Osisko Gold Royalties das beste Royalty-Unternehmen der Welt?

Könnte Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) wirklich das beste Lizenzunternehmen der Welt sein?

Nun, es ist mit Sicherheit ein besonderes Geschäftsmodell mit einem Tantiemen-Portfolio, das "auf Kurs" ist, um in den nächsten 3-5 Jahren das beste Wachstumsprofil innerhalb des Tantiemen Sektors zu liefern ...

Wir mögen Lizenzunternehmen; ebenso viele finanzkräftige Investoren. Lizenzunternehmen wie Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) bieten Anlegern Zugang zu der Aufregung und dem gehebelten Wachstum des Bergbaus, aber mit viel weniger Nachteilen.

Dieses Setup ist ziemlich beneidenswert, und die Sichtbarkeit des zukünftigen Cashflows kann Investoren trösten, da das Eckpfeiler-Asset wahrscheinlich bis in die 2050er Jahre produzieren wird und ein erheblicher Teil der aktuellen und zukünftigen Produktion aus bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten stammt.

Mit einer einzigartigen Kombination aus branchenführendem Wachstum, einem Eckpfeiler, der von einem Top-3-Goldproduzenten gehalten wird, und einem überwiegend Tier-1-Gerichtsbarkeitsprofil sehen wir Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) als den besten Weg, um vom kommenden Rohstoff-Superzyklus überproportional zu profitieren.

Darüber hinaus zahlt Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) seinen Aktionären eine reguläre vierteljährliche Dividende von 0,06 $ pro Aktie (0,22 $ auf Jahresbasis).

Sollten Sie also erwägen, Ihrem Portfolio Mining-Lizenzgebühren und Streaming-Aktien hinzuzufügen, wäre die Aktie von Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) eine ausgezeichnete Wahl.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit

spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie https://osiskogr.com/en/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

