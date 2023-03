Im Silicon Valley geht es schnell nach unten und nach oben. Als die Silicon Valley Bank am Donnerstag wegen einer überraschend angekündigten Kapitalerhöhung an der Börse abstürzte, löste dies einen Bankrun aus, der die Bank bereits ein Tag später pleite gehen lies und die Bank wurde von offiziellen Stellen übernommen. Selbst Pessimisten dürfte diese Geschwindigkeit überrascht haben, zumal die Silicon Valley Bank keine kleine Bank ist und die 2. größte Pleite in der US-Geschichte. Zwar ist die Bank mit ihren Fokus auf Techfirmen (Und deren Gründern) und schlechtem Risikomanagement besonders, aber trotzdem zeigt sich, dass die hohen Zinsen nun auch als Risiko ...

