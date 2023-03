Gerade ging in Toronto die PDAC, die größte Bergbaumesse der Welt, zu Ende. Über 1.100 Aussteller stellten sich dem fachkundigen Publikum, auch das Team von Researchanalyst.com war live vor Ort. Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr eindeutig Rohstoffe, die für das Erreichen der Klimaziele und den Umbau des Energiemixes elementar sind. Von Seiten der großen Minenproduzenten konnte auch das kanadische Greentech-Unternehmen dynaCERT ein massiv wachsendes Interesse verspüren. Durch den Einsatz der patentierten HydraGEN-Technologie würden Unternehmen wie Barrick Gold, Newmont & Co sowohl Kraftstoff einsparen, als auch die Emissionen deutlich nach unten schrauben. Nicht umsonst erwartet dynaCERT-Chef Jim Payne für das laufende Geschäftsjahr einen großen Turnaround.

