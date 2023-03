Die ruhigen Zeiten an den Finanzmärkten, an denen sich die Kurse langsam und stetig in einem Trend entwickelt haben, sind vorbei. Stattdessen bestimmen starke Kursschwankungen in die ein oder andere Richtung das Geschehen am Markt. Ob an den Aktien-, Anleihe- oder Kryptomärkten, die Volatilität hat zuletzt deutlich zugenommen. Starke Kursschwankungen bieten Tradern im kurzen Zeitfenster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...