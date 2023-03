Gute Zahlen und ein starker Ausblick schieben die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen an. Für Wachstumsfantasien sorgt der verstärkte Fokus auf die Elektromobilität und den nordamerikanischen Markt. Volkswagen-Aktionäre sind in der Regel keine großen Kurssprünge gewohnt, gilt der Wert doch als äußerst konservativ. Umso mehr überrascht es, dass die Aktie des Wolfsburger Automobilkonzerns jüngst an einem Tag zweistellig zulegen konnte und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...