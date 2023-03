Binz, Insel Rügen (ots) -"Unser Festival gegen das LNG-Terminal direkt vor Rügen war ein voller Erfolg", so resümiert Kai Gardeja, Tourismusdirektor der Gemeinde Ostseebad Binz, das Widerklang-Festival. "Die positive Energie des Festivals ist motivierend für unsere Anstrengungen, das LNG-Terminal vor Rügen zu verhindern."Die dreitägige Veranstaltung vom 10.-12.3. hat mehr als 3.500 Besucher nach Binz geführt, die zu 13 Konzerten und Workshops gekommen sind. Neben vielen offenen Diskussionen auf und abseits der Bühnen über das Vorhaben der Bundesregierung, Europas größtes LNG-Terminal direkt vor Rügen zu bauen, haben sich die vielen Künstler auch kreativ mit den Plänen auseinandergesetzt."Die Energie und die Beharrlichkeit der Bewohner Rügens ist an allen Ecken spürbar. Es weht ein ganz besonderer Wind über diese Insel", sagt Alexander Knappe, der mit seiner Band als eine der Hauptattraktionen am Samstag auf dem Kurplatz Binz aufgetreten ist.Am 18. März um 16 Uhr findet im Ostseebad Binz die nächste Veranstaltung statt. Bei einer Podiumsdiskussion tauschen sich Vertreter der 37 Kommunen der Insel Rügen mit Politikern der Bundes- oder Landesregierung (angefragt) und dem Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Sascha Müller-Kraenner aus.Weitere Informationen unter: www.ruegengegenlng.dePressekontakt:presse@baederkueste.deDr. Maximilian FlüggeStrategie & KommunikationHaus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40 / 540810117 BerlinMobil: +49 163 665 34 16Original-Content von: Insel Rügen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168551/5461470