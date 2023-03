Wer einen Ehering aus einem besonders seltenen Material haben will, der kann mit einem Tantal-Ring fündig werden. Selbst für erfahrene Schmuckmanufakturen und Goldschmiede ist das Material etwas Besonderes. Kein Wunder, handelt es sich bei Tantal doch um das seltenste stabile Element unseres Sonnensystems. Aus der Schmuckbranche dürften es eher wenige kennen, das graublaue Metall zeigt sich vor allem in anderen Branchen sehr effektiv, vielfältig einsetzbar und teilweise auch unersetzlich. Tantal stellt wohl einen der Rohstoffe der Zukunft dar. Einen der Rohstoffe, der in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich an Bedeutung zunehmen könnte. Dabei wird Tantal vor allem in drei Bereichen benötigt.

in der Mikroelektronik

in der Automobilindustrie

in der Medizin

In der Mikroelektronik wird Tantal beispielsweise bei der Produktion von Smartphones benötigt. Über die Hälfte des weltweit genutzten Tantals wird für enorm kleine Kondensatoren verwendet, die über eine hohe Kapazität verfügen. Stichwort ist hierbei die Tantalfolie. Selbst in sehr dünner Ausführung wirkt die Tantaloxidschicht noch isolierend und stabil. Tantaloxid fällt außerdem mit einer hohen Permittivität auf, was die Kapazität noch weiter erhöht. Tantal ist hart und schwer, aber dehnbar. Es ist gegen Säuren bis zu 150 Grad beständig. Das Übergangsmetall hat den fünfthöchsten Schmelzpunkt aller chemischer Elemente.

Die genannten Vorteile kann man sich auch in der Automobilindustrie zum Vorteil machen, vor allem bei der E-Mobilität. Tantal ist außerdem nicht giftig für den Menschen und reagiert nicht mit Körpergewebe oder -flüssigkeiten. Das macht es zu einem wertvollen Metall, welches für medizinische Instrumente und Implantate verwendet werden kann.

Tantal-Aktien: Diese Unternehmen mischen beim Tantal mit

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Die Seltenheit von Tantal ist ein Problem, wenn man bedenkt, wie effektiv es in verschiedensten Bereichen eingesetzt wird. Innovative Rohstoff- und Bergbau-Unternehmen bemühen sich daher besonders, Tantal zu entdecken und zu fördern. Eines der spannendsten Projekte in diesem Bereich treibt Arcadia Minerals voran. Das australische Unternehmen wurde im Jahr 2022 gegründet und hat bereits einige spannende Rohstoff-Projekte in Namibia aufgebaut. Darunter befindet sich auch das Swanson-Tantal-Projekt. Die endgültige Machbarkeitsstunde für das Projekt soll Ende 2022 abgeschlossen sein. Außerdem konnte Arcadia Minerals bereits einen Landnutzungsvertrag über das Gebiet mit der Bergbaulizenz abschließen. Eine Vereinbarung über die Versorgung mit Strom und Wasser für einen Bergbaubetrieb ist ebenfalls getroffen. Das Unternehmen könnte schon bald dafür sorgen, dass durch mehr Tantal auch mehr fortschrittliche Technik produziert und der technologische Fortschritt weiter vorangetrieben werden kann.

Tesla (ISIN: US88160R1014): Das US-Unternehmen hat die E-Mobilität zu großen Teilen dorthin gebracht, wo sie heute ist. In den nächsten Jahren soll der Übergang zur E-Mobilität endgültig gelungen, wobei Tantal einer von vielen Baustein sein kann.

Apple (ISIN: US0378331005): Der Tech-Riese nutzt Tantal für zahlreiche seiner Produkte. Die Apple-Smartphones, wie wir sie heute können, wären ohne Tantal kaum möglich.

Polar Capital Global Technology (ISIN: IE00B18TKG14): Diese Tech-Fonds bringt einige börsennotierte Unternehmen zusammen, bei denen Tantal eine Rolle spielt oder spielen kann. Top-Holdings sind neben Apple auch Microsoft (ISIN: US5949181045), AMD (ISIN: US0079031078) und Alphabet (ISIN: US02079K1079).

Tantal einer der Rohstoffe der Zukunft?

Die Chancen stehen gut, dass sich die Nachfrage nach Tantal in den nächsten Jahren deutlich erhöht. Wenn innovative Unternehmen wie Arcadia Minerals dafür sorgen können, dass mehr Tantal auf den Markt kommt, dann könnten einige Unternehmen und auch die ein oder andere Aktie davon profitieren.

-

