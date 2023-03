DJ FDP in Niedersachsen wählt Konstantin Kuhle zu neuem Landeschef

HILDESHEIM (AFP)--Fünf Monate nach der für sie enttäuschenden Landtagswahl in Niedersachsen hat sich die FDP in dem norddeutschen Bundesland an der Spitze neu aufgestellt. Ein Parteitag wählte am Wochenende in Hildesheim nach Parteiangaben den Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle zum Nachfolger des bisherigen Landeschefs Stefan Birkner. Bei der Landtagswahl im Oktober vergangenen Jahres war die FDP an der Fünfprozenthürde gescheitert und aus dem Landtag geflogen. Birkner kündigte daraufhin seinen Rückzug von der Parteispitze an. Er blieb aber zunächst noch im Amt, um der Partei Zeit zur Neuaufstellung und für die Suche nach Nachfolgeregelungen zu geben.

