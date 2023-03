Heute hat die Generalbehörde des Königreichs Saudi-Arabien für kleine und mittelständische Unternehmen (Monsha'at) ihr Engagement für die Förderung des Unternehmertums im Königreich unterstrichen. Im Einklang mit der Vision 2030 hat die Monsha'at eine Reihe von Vereinbarungen mit zahlreichen führenden regionalen und globalen Unternehmen unterzeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230312005013/de/

Biban 2023 features over 350 inspiring speakers from around the world (Photo: AETOSWire)