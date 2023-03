Lithium oder Vanadium? Diese Frage kommt immer wieder auf, wenn es um die Energiewende und die E-Mobilität geht. Sie bezieht sich vor allem auf die Batterien und könnte auch lauten: Lithium-Ionen-Batterien oder Vanadium-Redox-Flow-Batterien? Nun stellt sich aber eine neue Frage: Kann die Lösung auch in der Mitte liegen? Oder präziser gefragt: Kann es auch Lithium UND Vanadium heißen?

Erste Hinweise in Richtung der Antwort auf diese Fragen wurden nun in Deutschland gesammelt. AMG Liva nahm ein hybrides Energiespeichersystem in Betrieb. Es kombiniert Lithium-Batterien mit Vanadium-Batterien. Das Unternehmen gibt an, dass die neuartige Batterie die optimale Nutzung und die technischen Eigenschaften beider Speichertechnologien zusammenführt. Sie profitiert demnach von einer hohen Leistungs- und Energiedichte, welche der Lithium-Ionen-Batterietechnologie zuzuschreiben ist. Gleichzeitig fällt sie mit einem hohen Standardisierungsgrad und einer schnellen Reaktionszeit auf. Die schnelle Auf- und Entladung, die flexible Leistungsskalierung und die hohen Zyklenstabilität ist wieder auf das Batteriekonzept Vanadium-Redox-Flox zurückzuführen. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen unseres Ansatzes bestehen darin, dass die Batterie sowohl bei den Strom- als auch bei den Energiekosten Vorteile bietet", sagte ein Unternehmenssprecher beim pv magazine. Er verwies auf eine erwartete Lebensdauer der Batterie von mehr als 20.000 Zyklen.

Wenn sich das hybride Energiespeichersystem etablieren sollte, könnte das eine kleine Revolution im Batterie-Sektor bedeuten - und auch die Finanzmärkte weltweit elektrisieren.

Diese Aktien könnten von der Batterie-Entwicklung beeinflusst werden

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Für ein hybrides Energiespeichersystem nach dem Vorbild der Fusion von Lithium-Ionen-Batterien und Vanadium-Redox-Flow-Batterien braucht es zwei Rohstoffe, die als kritisch einzustufen sind: Vanadium und Lithium. Das australische Unternehmen Vanadium Resources könnte dafür sorgen, dass die Produktion von Vanadium erhöht werden kann - und damit auch der Weg für immer mehr hybride Energiespeichersysteme frei wird. Der Konzern unterhält in Südafrika das Steelpoortdrift-Projekt. Es gehört zu den spannendsten in der Rohstoff-Szene. Bei der Mine handelt es sich wohl um das größte Vanadium-Vorkommen der Welt, welches noch nicht erschlossen wurde. Vanadium Resources hat eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und die wichtigsten Rahmenbedingungen geschaffen. Der Startschuss für das Steelpoortdrift-Projekt steht kurz bevor - und könnte der Aktie von Vanadium Resources einen Boost verschaffen.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017): Das kanadisch-deutsche Unternehmen konnte jüngst mit einem Lithium-Deal mit Mercedes-Benz für Aufmerksamkeit sorgen. Die Montega AG setzte Rock Tech Lithium in der Folge auf "Buy". Diesen Status hat die Aktie auch bei den meisten anderen Analysten inne.

Livent (ISIN: US53814L1089): Das US-Unternehmen steht für die Revolution rund um Elektrofahrzeuge und mobile Geräte. Es nutzt eine führende Lithiumtechnologie, was viele Analysten auf den Plan gerufen haben. Das durchschnittliche Kursziel, welches 12 Analysten wie Citigroup und Paper Sandler festlegen, liegt bei 33,58 Dollar. Die Top-Schätzung liegt bei 42 Dollar.

Global X Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13): In diesem ETF sind viele Unternehmen zusammengeführt, welche mit Batterien zu tun haben. Unter den Top-Holdings sind Tesla (ISIN: US88160R1014), Albemarle (ISIN: US0126531013), Panasonic (ISIN: JP3866800000) und BYD (ISIN: CNE100000296).

Es muss nicht Lithium ODER Vanadium heißen

Lithium und Vanadium. Nicht Lithium oder Vanadium. Das ist eine Lehre, welche Anlegerinnen und Anleger aus der jüngsten Entwicklung ziehen können. In beiden Bereichen gibt es einige Investmentmöglichkeiten.

