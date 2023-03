Straubing (ots) -



Die Gesellschaft altert schneller, auch in Deutschland wird die nächste Reform kommen müssen. (...) Aber es geht dabei nicht gleich um die Rente mit 70, sondern um 67 plus einige Monate. Natürlich muss sich dafür die Arbeitswelt ändern. Hier gibt es in der Breite noch keine eingespielten Modelle, wie das Arbeiten im höheren Alter weiter Spaß machen kann und schaffbar bleibt. Aber im ganzen Land gibt es Firmen, die sich kluge Konzepte haben einfallen lassen. Der Fachkräftemangel hat längst eingesetzt, weshalb die Unternehmen ein hohes Interesse daran haben, ihre erfahrenen Leute so lange wie möglich zu halten.



