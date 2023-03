Halle (ots) -



Das Waffenrecht muss abermals auf den Prüfstand. Es darf sich keine Waffenlobby breitmachen, die Zustände in den USA müssen abschreckend genug sein. Bisher ist ein Verbot von kriegswaffenähnlichen, halbautomatischen Langwaffen für Privatleute vorgesehen. Die Tatwaffe des Hamburger Sportschützen würde nicht darunter fallen. Dass viele Menschen aber auch mit einer halbautomatischen Pistole niedergestreckt werden können, hätte keines Beweises bedurft. Der Staat muss mit aller Kraft die Gefahr reduzieren, dass Menschen einfach so erschossen werden können. Warum sollen Sportschützen ihre Waffen nicht in einem Vereinsgebäude einschließen müssen und nur dort benutzen dürfen? Es ist schließlich nur ihr Sport. Auch Segelboote und Pferde sind nicht im Haus und Hunderttausende frönen trotzdem diesen Sportarten.



