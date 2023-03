"Wir müssen uns auf immer extremeres Wetter einstellen", analysierte Thomas Stocker in einem Interview mit GEO kompakt. Der Professor für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern weiß, wovon er spricht. Einen Vorgeschmack konnten wir im Sommer 2022 auf der ganzen Welt beobachten. Extreme Dürre, Rekordtemperaturen und großflächige Waldbrände. Die Klimaerwärmung bringt große Probleme und große Herausforderungen mit sich. Das gilt auch - und besonders - für die Landwirtschaft. Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe mussten zuletzt drastische Ernteausfälle hinnehmen. Es wird klar: Die Gefahr für Armut, Hungersnöte und Landverödungen steigt durch die Erderwärmung in einem beunruhigenden Maße.

Eine Folge des Klimawandels verstärkt die Probleme in der Landwirtschaft: die Wasserknappheit. Ein Teil der Lösung können nachhaltige und smarte Bewässerungssysteme sein. Sie könnten in den nächsten Jahren ein großes Wachstumspotenzial mitbringen. Das sagen viele Expertinnen und Experten voraus. Bis zum Jahr 2030 könnte der weltweite Markt für intelligente Bewässerungssysteme durchschnittlich um 13,9 Prozent wachsen und sich auf ein Volumen von 5,6 Milliarden US-Dollar ausdehnen. Das geht aus der Studie "Smart Irrigation Market Outlook - 2030" der Marktforschungsgesellschaft Allied Market Research hervor. Von einer solchen Entwicklung könnten einige börsennotierte Unternehmen profitieren. Wir stellen drei vor.

Archer Daniels Midland (ISIN: US0394831020) - ein Traditionsunternehmen geht mit der Zeit

Die Tradition von Archer Daniels Midland reicht lange zurück. Das US-Unternehmen wurde 1902 in Minneapolis, Minnesota, gegründet. Mittlerweile gehört es zu den größten Nahrungsmittel- und Agrarkonzernen der Welt. Das Unternehmen ist in der Beschaffung, dem Transport, der Lagerung, der Verarbeitung und der Vermarktung von Agrar-Rohstoffen und -Produkten tätig. Es ging in den vergangenen Jahrzehnten immer mit der Zeit, was nun auch wieder gefragt ist. Smarte Bewässerungstechnologie kann Archer Daniels Midland dabei helfen, weiterhin produktiv zu sein und Nachhaltigkeit vorzuleben. Die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten waren vielversprechend. 2022 erreichte die Aktie von Archer Daniels Midland ein Allzeit-Hoch. Aktuell schätzen Analysten das Kursziel zwischen 70 und 117 US-Dollar ein. Das geht aus einer Umfrage von IQ Capital hervor.

Water Ways (ISIN: CA9411881043) - intelligente Technologie aus Kanada und Israel

"Um die Ernährung der Menschheit sicherzustellen, müssen in Zukunft riesige Flächen, die heute noch mit Regen versorgt werden, künstlich bewässert werden", sagte jüngst Ronnie Jaegermann. Er ist Direktor bei Water Ways Technologies. Einem kanadischen Unternehmen, welches sich auf smarte Bewässerungssysteme für landwirtschaftliche Betriebe spezialisiert hat. Der Spezialist für intelligente Lösungen für die Landwirtschaft will dabei helfen, die Ressource Wasser umweltschonend und sparsam einsetzen zu können. Water Ways entwickelt, produziert und liefert unter anderem Mikro- und Präzisionsbewässerungssysteme. Alle Systeme können auf die jeweiligen Anforderungen und den jeweiligen Betrieb zugeschnitten werden. Die Wurzeln von Water Ways liegen in Israel, was Jaegermann als Vorteil sieht: "Israel gehört im Bereich der Agrartechnologie zu den weltweit führenden Nationen. Das kommt unseren Produkten zugute". 2021 konnte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 20,3 Millionen CAD verzeichnen. Wer diese Entwicklung interessant findet, kann die Aktie von Water Ways auch an deutschen Finanzmärkten finden.

Bunge (ISIN: BMG169621056) bringt Landwirte und Verbraucher zusammen

"Wir bringen Landwirte und Verbraucher zusammen, um die Welt mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Kraftstoffen zu versorgen." So lautet das ambitionierte Ziel eines in Hamilton im britischen Überseegebiet Bermudainseln registrierten Unternehmens, das seinen Hauptverwaltungssitz im US-amerikanischen White Plains im Bundesstaat New York unterhält. Bunge ist im Agrarbusiness tätig und bringt eine nachhaltige und moderne Herangehensweise mit. Da intelligente Bewässerungssysteme zu einer zeitgemäßen Landwirtschaft gehören, könnte das Unternehmen von einer technologischen Weiterentwicklung in diesem Bereich profitieren. Viele Analysten sagen de Konzern viel Potenzial heraus. Die von Capital IQ befragten Analysten sagten Kursziele zwischen 80 und 165 US-Dollar voraus. Die Aktie könnte also noch Luft nach oben haben.

Passender ETF: iShares Agribusiness (ISIN: IE00B6R52143)

Top-Holdings: Archer Daniels Midland, Nutrien (ISIN: CA67077M1086), Corteva (ISIN: US22052L1044), Bunge und Tyson Foods (ISIN: US9024941034)

Intelligente Bewässerungssysteme erscheinen als alternativlos

Ein Blick in die Zukunft ist bekanntlich mindestens neblig, doch ein Boom von intelligenten Bewässerungssystemen erscheint nur logisch. Der Umgang mit Wasser wird immer bedeutender und die Landwirtschaft braucht modernste Bewässerungslösungen, um dem Klimawandel zu trotzen.

-

