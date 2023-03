Am 1. Mai soll das Deutschlandticket starten - zum Einheitspreis von 49 Euro. So war es zumindest geplant. Jetzt droht stattdessen ein Durcheinander aus verschiedenen Tarifen und Regeln für die Mitnahme von Menschen, Tieren oder Fahrrädern. Der Nachfolger des erfolgreichen 9-Euro-Tickets, das sogenannte Deutschlandticket, wird viel komplizierter werden als eigentlich erhofft. Nicht nur, dass es nicht in Papierform angeboten wird und nicht übertragbar sein soll. Jetzt zeichnet sich auch noch ein Durcheinander bei Tarifen und Regeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...