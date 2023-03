Freiburg (ots) -Gut ist also, dass Innenministerin Nancy Faeser ohnehin eine Verschärfung des Waffenrechts plant. Sie will den Informationsaustausch mit den Gesundheitsbehörden verbessern und plant, "kriegswaffenähnliche halbautomatische Feuerwaffen" für Privatleute zu verbieten. Das sind gute Schritte, doch es stellt sich die Frage, ob das ausreicht. Die Waffe des Amoktäters war halbautomatisch und fiele wohl auch nach einer Reform nicht unter das Verbot. Fakt ist: Er hat in kürzester Zeit zahlreiche Magazine leergeschossen. Einen plausiblen Grund, solche Waffen nicht zu verbieten, gibt es nicht. Auch darüber, ob Sportschützen ihre Waffen zu Hause aufbewahren dürfen, muss erneut beraten werden. Es geht nicht darum, Menschen ihr Hobby zu verbieten. Es geht um mehr Sicherheit - für alle.https://mehr.bz/bof8689Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5461543