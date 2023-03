Freiburg (ots) -



Es war von vorneherein klar, dass er für den SC Freiburg eine Herausforderung wird, dieser Spagat zwischen der Europa-League-Kür und den Pflichtaufgaben in der Bundesliga. Insofern überraschte es nicht, dass es Christian Günter und Co. in Turin nicht gelang, so forsch aufzutreten wie in so vielen Bundesliga-Partien. Die Ausgangsposition fürs Rückspiel am kommenden Donnerstag ist trotz 0:1-Niederlage ordentlich. Dass die Breisgauer zuvor nun die Pflichtaufgabe Hoffenheim lösten, spricht für sie. Die Konzentration aufs Wesentliche ist gelungen. Das lässt auch auf ein Weiterkommen in der Europa League hoffen. Wenngleich ein solches - das sollte nicht vergessen werden - eine Überraschung wäre. https://mehr.bz/bof8690



