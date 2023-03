Osnabrück (ots) -Wirtschaftsweise Schnitzer: Kindergrundsicherung könnte Meilenstein werdenVorsitzende des Sachverständigenrats sieht geplante Sozialreform als Chance für Digitalisierung der Verwaltung - Noch kein deutliches Wachstum in diesem JahrOsnabrück. Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Wirtschaftsentwicklung, Monika Schnitzer, hält die geplante Kindergrundsicherung der Ampel-Koalition für eine Chance für den digitalen Fortschritt in Deutschland. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Schnitzer: "Die Kindergrundsicherung hat die Chance, zum Paradebeispiel für eine erfolgreiche Digitalisierung der Verwaltung zu werden. Wenn es gelingt, die unübersichtlichen und teils kompliziert zu beantragenden Familienleistungen digital zu administrieren und auszuzahlen, wäre das ein Meilenstein." Es gehe in erster Linie darum, die schon bestehenden Sozialleistungen so zu bündeln und transparent zu machen, "dass sie endlich auch bei den Berechtigten ankommen". "Es könnte ein entscheidender Schritt zur digitalen und serviceorientierten Verwaltung werden, die Deutschland dringend braucht. Darauf sollte die Koalition auf keinen Fall verzichten", sagte Schnitzer.Die Wirtschaftsweise äußerte sich in der NOZ auch zu ihren Erwartungen der wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Jahr. "Ich gehe für die nächsten Monate weiter von einer leichten Rezession aus. Mit einem deutlichen Wachstum rechne ich für dieses Jahr noch nicht, es könnte auf ein leichtes Plus oder eine schwarze Null hinauslaufen", so Schnitzer. Deutschland könnte Ende des Jahres etwa bei dem Niveau von vor der Pandemie liegen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5461554