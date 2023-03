DJ SAP verkauft Qualtrics-Anteile - Übernahme durch Silver Lake, CPP

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP hat den Anteil an der Tochter Qualtrics verkauft. Käufer sind Silver Lake und mit ihr verbundene Fonds sowie das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). Silver Lake und CPP Investments übernehmen auch die übrigen Anteile von Qualtrics International Inc, die in den USA börsennotiert ist.

Wie SAP mitteilte, hat der Konzern seine 423 Millionen Aktien an Qualtrics für je 18,15 US-Dollar in bar verkauft bzw für insgesamt 7,7 Milliarden US-Dollar. Dies entspreche einem Qualtrics-Unternehmenswert in der Transaktion von rund 12,5 Milliarden Dollar auf vollständig verwässerter Basis und sei ein Aufschlag von 73 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen 30-Tage-Handelskurs vor der Ankündigung der SAP, einen Verkauf zu prüfen. Gegenüber dem unbeeinflussten Schlusskurs am 25. Januar betrage der Aufschlag 62 Prozent.

Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden, sie solle im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein.

SAP werde Qualtrics in den Ergebnissen für das erste Quartal, die am 21. April veröffentlicht werden, als nicht fortgeführten Geschäftsbereich ausweisen.

Der Konzern hatte Ende Januar SAP überraschend erklärt, den Verkauf der 2021 in den USA an die Börse gebrachten Tochter zu prüfen. Das Management sei überzeugt, dass diese potenzielle Transaktion beiden Unternehmen wie auch ihren Aktionären erheblichen Mehrwert bieten könnte. SAP könne sich dann stärker auf ihr grundlegendes Wachstum in der Cloud und Profitabilität konzentrieren. Qualtrics würde dies helfen seine Marktposition auszubauen.

