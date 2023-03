The following instruments on XETRA do have their first trading 13.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.03.2023Aktien1 SE0000671711 Beijer Electronics Group AB2 SE0006510491 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB3 US04522R2004 Aslan Pharmaceuticals Ltd. ADR4 CA08772W2076 Bettermoo(d) Food CorporationAnleihen1 XS2597991988 ASB Bank Ltd.2 XS2597995112 Hellenic Bank Public Company Ltd.3 US90014TAJ07 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.4 IT0005532723 Italien, Republik5 CA68333ZAX56 Ontario, Provinz6 BE0002933142 Communauté française de Belgique7 DE000DD5A2P1 DZ BANK AG8 DE000DD5A2N6 DZ BANK AG9 AT0000A321D6 Erste Group Bank AG10 XS2597994065 Global Payments Inc.11 DE000A30V661 JES.GREEN Invest GmbH12 DE000LB3N5N3 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB3NE14 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000LB3NE22 Landesbank Baden-Württemberg15 DE000A19SPK4 Corestate Capital Holding S.A.16 XS2590764127 Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.17 XS2599169922 Heineken N.V.18 XS2599730822 Heineken N.V.19 XS2599731473 Heineken N.V.20 USU64106CA08 Nestlé Holdings Inc.21 DE000A30V8X3 pferdewetten.de AG22 US733174AL01 Popular Inc.23 FI4000549605 Suomen Hypoteekkiyhdistys24 US89352HBE80 TransCanada PipeLines Ltd.25 US55903VAL71 WarnerMedia Holdings Inc.26 US55903VAQ68 WarnerMedia Holdings Inc.27 BE6342263157 Azelis Finance N.V.28 EU000A3K4D41 Europäische Union29 USU64106AZ76 Nestlé Holdings Inc.30 USU64106CD47 Nestlé Holdings Inc.31 USU64106CB80 Nestlé Holdings Inc.32 US55903VBG77 WarnerMedia Holdings Inc.