Reutlingen (ots) -Am 11. März wählte der Landesverband Baden-Württemberg der Piratenpartei seinen neuen Vorstand. Das Ergebnis: ein Vertrauensbeweis. Fast alle Mitglieder des vergangenen Vorstandes werden auch die kommenden zwei Jahre die Geschäfte des Landesverbandes führen, unter anderem der Vorsitzende Borys Sobieski."Ich freue mich sehr über das Ergebnis", so Sobieski. "Das zeigt uns, dass wir im vergangenen Jahr auf dem richtigen Weg waren. Erneut mit so deutlicher Zustimmung im Vorstand tätig sein zu dürfen, gibt uns natürlich Motivation für die kommenden Aufgaben, insbesondere die Kommunalwahlen und Landtagswahl. Es wird Zeit für eine zukunftsorientierte Partei im Landtag Baden-Württembergs."Ebenfalls wiedergewählt wurden Sobieskis Stellvertreterin und Stellvertreter Ruzena Skodová-Davoodi, Samuel Schmid, Stephan Erdmann und Schoresch Davoodi. Neu hinzugekommen sind stellvertretende Vorsitzende Sina Wagner sowie Schatzmeister Willy Weinmann.Pressekontakt:Diese Pressemitteilung wurde veröffentlicht durchYasmin Schulze- Pressesprecherin -der Piratenpartei Baden-WürttembergE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deTel.: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5461595