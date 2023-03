Der Kollaps der SVB Financial in den USA schlägt weiterhin hohe Wellen. Immerhin handelt es sich dabei um die 16.-größte Bank der USA. Und das will schon was heißen in einem Land, das nach wie vor als "overbanked" gilt. Diese Krise wird auch die neue Börsenwoche deutlich überschatten, wobei der sprichwörtliche Ball nun im Feld der Politik und der Notenbank liegt. Dabei sind zwei wesentliche Fragen zu klären: Was wird mit den Kundeneinlagen und wie ...

