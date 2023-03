Die Allianz-Aktie hat ihren Trendkanal verlassen und testet eine wichtige Unterstützung. Sollten Anleger die Allianz jetzt nachkaufen oder besser verkaufen? Seit dem 27. September 2022 befand sich die Allianz in einem Aufwärtstrend. Seitdem konnte die Aktie in der Spitze um 44 Prozent zulegen. Doch jetzt hat die Allianz-Aktie ihren Trendkanal nach unten hin verlassen. Wie kann es also weitergehen? Allianz Allianz-Aktie testet wichtige Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...