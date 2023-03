Die Kursverluste für die Vonovia Aktie fanden am Freitag ihre Fortsetzung. Die DAX-notierte Immobilienaktie erreichte bei 19,96 Euro ein neues Verlaufstief der Abwärtsbewegung der letzten Tage. Gestartet war diese an der 200-Tage-Linie nach einer vorangegangenen Zwischenerholung und zwei markanten misslungenen Breakversuchen am gleitenden Durchschnitt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...