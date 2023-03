Bonn (ots) -Am Donnerstag, den 16. März 2023, besucht Verteidigungsminister Boris Pistorius erstmals die Streitkräftebasis (SKB). Der Besuch des Ministers ist integriert in eine Übung von Truppenteilen der SKB auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes Mahlwinkel nahe Magdeburg.Der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, empfängt den Verteidigungsminister, um anhand praktischer Fähigkeitsvorführungen an mehreren Stationen einen ganz konkreten Einblick in die Schlüsselfähigkeiten der SKB zu bieten. Die Streitkräftebasis ist der zweitgrößte militärische Organisationsbereich und zugleich zentraler Serviceleister der Bundeswehr.Der Minister hat dabei viel Gelegenheit, mit Soldatinnen und Soldaten der Logistik, der ABC-Abwehr, der Feldjäger sowie des Streitkräfteamtes ins Gespräch zu kommen. Er wird modernste Fahrzeuge, Ausrüstung und Gerät der Streitkräftebasis in dynamischen Fähigkeitsdemonstrationen sehen, selbst steuern und einsatznah erleben. Der Verteidigungsminister lernt dabei die Fähigkeiten kennen, die die kämpfenden Verbände der Bundeswehr für den Auftrag in der Landes- und Bündnisverteidigung durchhaltefähig, mobil und flexibel machen. Die Verbände vor Ort sind mit ihren Frauen und Männern aktuell in der Stand-by-Phase für die NATO Response Force. Die Streitkräftebasis nutzt für die Vorstellung ihres Fähigkeitsspektrums vor dem Verteidigungsminister die Infrastruktur eines Trainingszentrums auf einem ehemaligen Flugplatz in Mahlwinkel bei Magdeburg. Die Truppenteile der SKB sind mit rund 350 Soldaten und rund 100 Fahrzeugen auf dem Trainingsgelände Mahlwinkel im Einsatz.Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Akkreditierung für Journalisten:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/streitkraeftebasis/ansprechstelle-fuer-medien-und-pressemitteilungen/verteidigungsminister-boris-pistorius-bei-der-streitkraeftebasis-5594414Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum der StreitkräftebasisTelefon: +49 (0)228 / 5504 1112KdoSKBPIZSKB@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114358/5461625