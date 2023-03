SAP trennt sich von seinen Anteilen an dem US-Marktforschungsunternehmen Qualtrics. Dafür erhält das Unternehmen rund 7,2 Milliarden Euro. SAP verkauft seine Anteile an der US-Marktforschungstochter Qualtrics an den US-Finanzinvestor Silver Lake und den kanadischen Pensionsfonds CPP Investments. SAP erhalte für den Anteilsverkauf rund 7,7 Milliarden US-Dollar (7,2 Milliarden Euro), teilte der Konzern am Montag in Walldorf mit. Pro Anteil zahlen Silver Lake und CPP Investments 18,15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...