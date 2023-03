Am Freitag sorgte die Pleite der SVB Financial Group (Silicon Valley Bank) für Schockwellen. Die Sorgen über mögliche weitere Bankpleiten aufgrund der hohen Zinsen belasteten die Märkte zum Wochenausklang massiv (mehr dazu auch in den weiteren Meldungen). Der positive Arbeitsmarktbericht für Februar der US-Regierung sorgte dagegen kaum für Entlastung: Die US-Wirtschaft hatte außerhalb der Landwirtschaft neue 311.000 neue Stellen geschaffen und damit die Erwartungen der Ökonomen übertroffen. Der Anstieg bei den US-Stundenlöhnen von 0,2 % lag allerdings deutlich unter der Prognose von 2 %. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Minus von 1,07 % bei 31.909 Punkten, während der breiter aufgestellte S&P 500 um 1,45 % auf 3.861 Punkte nachgab. Auch der zinssensible Technologieindex Nasdaq 100 konnte sich diesem Abwärtsdruck nicht entziehen und schloss am Freitag 1,38 % tiefer bei 11.830 Punkten. Das US-Finanzbeben tangierte den Dax heute Morgen auch im frühen Handel. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,05 % bei 15.435 Punkten, sackte dann aber um rund 0,4 % ab.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



