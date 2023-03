Der Pharmakonzern will sich im Diabetes-Geschäft verstärken und kauft dafür in einer Milliardendimension zu: 2,9 Mrd. $ schwer ist die geplante Übernahme des US-Biotechunternehmens Provention Bio. Je Provention-Aktie will SANOFI 25 $ in bar zahlen. Am Freitag waren die Anteilsscheine von Provention mit 7,25 $ aus dem Handel gegangen. SANOFI sichert sich mit dem Deal den Zugriff auf ein neues Präparat der Amerikaner zur Behandlung von Typ-1-Diabetes. Das Mittel wurde im vergangenen Jahr in den USA nach Angaben von SANOFI als erste und einzige Therapie zur Verzögerung des Ausbruchs von Typ-1-Diabetes im Stadium drei bei Erwachsenen - wovon jährlich rund 65.000 Menschen betroffen sind - und Kindern ab acht Jahren im Stadium zwei der Erkrankung zugelassen. Der Abschluss der Transaktion wird bereits im zweiten Quartal erwartet.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



