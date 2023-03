Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte reagierten sowohl in den USA als auch in Europa mit deutlichen Kursgewinnen auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts, so die Analysten der Nord LB.Das statistische Bundesamt habe für Februar eine Inflation für Deutschland von 8,7% p.a. und damit den gleichen Wert wie schon im Januar ermittelt. Stark gestiegene Lebensmittelpreise hätten einen Rückgang verhindert. So hätten Zucker 69,9%, Molkereiprodukte und Eier 35,3%, Brot und Getreideerzeugnisse 24,3% und Speisefette und Speiseöle sowie Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte 22,8% mehr gekostet als ein Jahr zuvor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...