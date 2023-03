Essen (www.anleihencheck.de) - Der Inflationsausblick für die Industrienationen hat sich eingetrübt, berichten die Analysten der National-Bank AG.In der Summe sei der Disinflationsprozess in den USA zuletzt nicht so gradlinig verlaufen, wie zunächst zu hoffen gestanden habe: Zum einen hätten sich die annualisierten Verlaufsraten vieler Zeitreihen weniger strikt rückläufig gezeigt, als in den letzten sechs Monaten. Vor allem die Daten aus dem Dienstleistungssektor hätten hier darauf verwiesen, dass die Aufwärtsdynamik der Preise noch nicht nachhaltig gebrochen sei. Die kumulierten Effekte seien enorm, da die Extrapolation der zugrunde liegenden Trends gerade im Umfeld der Wendepunkte enorme Unterschiede aufweisen könne - mit anderen Worten: Auf den aktuellen Niveaus führe eine Verflachung des Disinflationstrends gegebenenfalls zu enormen zeitlichen Verzögerungen, was die Erreichung der Notenbankziele anbelange. Insgesamt sei dies an den Wendepunkten aber ein normaler Prozess, die Daten insgesamt würden, was die Abwärtsdynamik anbelange, auch weiterhin kompatibel mit einer zügigen Disinflation bzw. für die FED tolerablen Inflationsdynamiken im kommenden Jahr bleiben. ...

