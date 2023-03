Der koreanische Autokonzern Hyundai will laut einem Medienbericht in diesem Jahr erstmals ein Elektromodell mit LFP-Batterien auf den Markt bringen. Konkret soll die zweite Generation des E-Minivans Kia Ray EV LFP-Akkus von CATL nutzen. Das berichtet das bei Themen rund um die asiatischen Zellhersteller für gewöhnlich gut informierte Portal "The Elec". Zum Einsatz kommen soll auch die Cell-to-Pack-Technologie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...