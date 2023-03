Die Produktion des rein elektrischen Nissan Ariya in Japan läuft laut einem Agenturbericht mindestens ein Drittel unter Plan. Dabei geht es wohl nicht nur um die Halbleiter-Versorgung, sondern vor allem um Probleme mit dem hochautomatisierten Produktionssystem. Nissan fertigt den Ariya in seinem Werk in Tochigi in der Nähe von Tokio. Wie Reuters unter Berufung auf vier Insider berichtet, wird die ...

