Was den Umgang mit eigenen Fehlern angeht, ist die Kluft zwischen frommen Vorsätzen und der Realität in der deutschen Finanzwirtschaft besonders groß. Das ist umso fataler, gilt eine gute Fehlerkultur doch als notwendig für Innovationskraft und Attraktivität als Arbeitgeber, wenn man Führungskräfte und Mitarbeiter fragt - gerade im Finanzsektor.Verglichen mit den übrigen untersuchten Branchen Automotive, Maschinenbau und Transport/Logistik schneiden die deutschen Banken und Versicherungen in einer aktuellen Studie von EY besonders dort deutlich schlechter ab, wo es um das konkrete Verhalten in der Chefetage geht. In der Finanzbranche gaben weit mehr als die Hälfte ...

