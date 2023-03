Im Januar 2023 fanden nur noch Restmengen dieses Rohöls den Weg nach Deutschland. Aufgrund von Lieferungen, die bereits vor dem Jahreswechsel in die EU kamen, lag der deutsche Anteil daran bei 3 500 Tonnen - nach 2,8 Mill. Tonnen im Januar 2022. Russlands Anteil an den gesamten Öl-Einfuhren nach Deutschland rutschte von 36,5 auf 0,1 % ab. Statt dessen kam das schwarze Gold im Januar 2023 vor allem aus Norwegen (+44 % auf 987 000 Tonnen gegenüber dem Vorjahresmonat), aus Großbritannien (+42 % auf 959 000 Tonnen) sowie aus Kasachstan (+34,6 % auf 928 000 Tonnen). Lt. den Angaben der Bundesstatistiker steuerten zudem die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate mehr zur Öl-Versorgung hierzulande bei. Hoffentlich bleibt das so.



