Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen brach Donnerstag und Freitag weg, deren Kursbarometer am Futures-Markt, der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264), machte einen entsprechenden Satz nach oben, so die Experten vom Online-Broker LYNX.In den USA habe es genauso ausgesehen. Was stecke dahinter? Und gehe das so weiter? Eine der möglichen Interpretationen finde Marktexperte Ronald Gehrt überaus beunruhigend, wie er in einer aktuellen Analyse für LYNX schreibe. ...

