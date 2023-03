Octopus Electric Vehicles will in den nächsten drei Jahren 5.000 Elektroautos von BYD für britische Kunden beschaffen. Darauf haben sich beide Unternehmen im Rahmen einer Absichtserklärung verständigt. Octopus Electric Vehicles, der eMobility-Anbieter des Energieversorgers Octopus Energy, will die BYD-Stromer Arbeitsnehmern in Großbritannien im Rahmen eines Leasingprogramms via Gehaltsumwandlung ("Salary ...

Den vollständigen Artikel lesen ...