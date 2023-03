Die Aktien der Deutschen Bank (WKN: 514000) und der Commerzbank (WKN: CBK100) sind vergangene Woche infolge der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) böse abgestürzt, erstere um -10% und letztere um -7%. Heute setzt sich der gnadenlose Abverkauf fort. Bietet sich Anlegern jetzt eine Kaufchance, nachdem der US-Staat die Einlagen der SVB garantiert hat, also als Retter in der Not auftritt? Die Deutsche Bank ist nach Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...